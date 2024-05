Fotbalisté Startu Tlumačov stoupají tabulkou I. A třídy. Mužstvo vyhrálo proti Lubům (4:2) třetí zápas v řadě a z předposledního místa se posunulo na třináctou příčku. Na dvanáctý Bolevec ztrácí Tlumačov osm bodů.

I. A třída, 26. kolo: Tlumačov (ve žlutém) - Luby 4:2. | Foto: Zdroj: fb TJ Start Tlumačov

"Dokázali jsme urvat devět bodů po sobě, ale výhra nad Luby je velká odměna za to, jak kluci makají, cením si toho. Ale máme pět kol do konce a pokusíme se vyhrát všechny zápasy. Uvidíme, na co naše odhodlání bude stačit. Fanoušci a přístup kluků nás dokázali nakopnout za stavu 0:2," napsal na klubovém facebooku trenér Tlumačova Tomáš Korelus.

Start do poločasu vyrovnal na 2:2 brankami Lukáše Koreluse z penalty a Tomáše Koreluse. "Luby v nastavení první půle naštěstí pro nás penaltu neproměnily," potěšilo kouče.

Ve druhé půli rozhodl dvěma góly tlumačovský Tran Quang Huy - 4:2.

"Poločasové pauzy nám poslední dobou hodně prospívají a stejně tomu bylo s Luby. Do druhé půle naskočil tým odhodlaně, hladově a bylo to znát. Vytvořili jsme si velké množství šancí, využili jen dvě a zaslouženě jsme vyhráli 4:2," uvedl Tomáš Korelus.

"Luby jsou nepříjemný soupeř z poloviny tabulky. Zápasy s nimi mě bolely v každém souboji. Hodně omladily, což ale nic nezměnilo a utkání nabídlo hodně soubojů. Úvod utkání jsme začali dobře, vytvořili si pár šancí, bohužel neúspěšných. Mezi 20 a 25 minutou soupeř dokázal vstřelit dvě branky, což nás na chvíli zarazilo, protože jsme hráli dobře. První branka byla trochu smolná, při té druhé rozhodla nezkušenost, ale to momentálně k našemu týmu patří," dodal Tomáš Korelus.

