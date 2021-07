"Neodehráli jsme ještě ani jeden přátelský zápas, protože pokaždé byla průtrž mračen a hřiště bylo podmáčené," mrzí trenéra Tlumačova Pavla Čadka.

Další zápas by měl Tlumačov hrát o víkendu v Meclově.

Fotbalisté Tlumačova jsou prakticky v časové tísni, protože za dva týdny jim začíná první mistrovský zápas krajského přeboru. "Rozehranost bude hodně špatná. Měli jsme odehrát čtyři zápasy, ale už dva byly zrušené. Snad se podaří odehrát dva zbývající," řekl Čadek.

Příprava není podle něj ideální ani z hlediska hráčské účasti na trénincích. "Jelikož se opět může cestovat, tak hodně kluků je na dovolených. Takže příprava je mizernější a čekal bych ji lepší, ale bohužel. Na druhou stranu to chápu, protože rok a půl kluci nikde nebyli, a proto teď vyrazili na deset dní třeba do Chorvatska. Nejsou profesionálové a nemají smlouvy, takže nelze je do něčeho nutit," vysvětlil tlumačovský trenér Pavel Čadek.