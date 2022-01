FOTO: Domažlice porazily na úvod přípravy i bez Limberského plzeňský Petřín

Zároveň podotkl, že v Sušici se jednalo o vyrovnané utkání. „Já pořád tvrdím, že rozdíl mezi krajským přeborem a I. A třídou až tak veliký není. My navíc v přeboru hrajeme až v dolní polovině tabulky,“ nedělal Čadek z remízového výsledku proti týmu z nižší soutěže žádnou vědu. Těšilo jej, že se jeho svěřenci po dlouhé pauze potkali s míčem a zdraví nikoho nezradilo.

„Ačkoliv tempo hry bylo vlažné, zápas svůj účel splnil. Kluci si zaběhali, zahráli si a hlavně se nikdo nezranil,“ oddechl si kouč.

Z archivu: Tlumačovav (ve žlutém) remizoval 2:2.Zdroj: Jiří Pojar

V podobném duchu zápas hodnotila také domácí strana. „Na zápas s Tlumačovem jsme měli velkou absenci, ale i přes to bych řekl, že to z naší strany nebyl špatný zápas. Bylo to celkem vyrovnané utkání. Šancí jsme možná měli i víc než soupeř,“ řekl Deníku kapitán Tomáš Klíma.

Do startu jarní fáze krajského přeboru zbývá už jen měsíc a půl. A Tlumačov by se v ní rád vyhnul záchranářským starostem. Jestli ale druhá půlka sezony začne v naplánovaném termínu, Čadek netuší. I s ohledem na aktuální vývoj koronavirové pandemie. „Je to teď podle mě na mrtvém bodě. Třeba se začne hrát, třeba se to posune, nikdo teď asi pořádně ještě neví,“ přemítá.

Kouče divizních Rokycan potěšila chuť hráčů, zapracovat chce na agresivitě