/ZIMNÍ PŘÍPRAVA/ Další vítězství v rámci zimní přípravy si na svoje konto připsali fotbalisté tlumačovského Startu, kteří tentokrát na umělém trávníku v Horšovském Týně přehráli Meclov, lídra okresního přeboru Domažlicka, jednoznačně 4:0. Dvě branky vstřelil Tran, po jedné trefě obstarali bratři ve stejném triku - Lukáš a Tomáš Korelusové.

Fotbalisté TJ Start Tlumačov (na archivním snímku hráči v zelených dresech) vyhráli v zimní přípravě počtvrté v řadě, tentokrát v Horšovském Týně smetli Meclov. | Foto: Deník/Filip Nekola

„V sobotu jsme odehráli předposlední přípravný zápas s Meclovem, vedoucím týmem 2. třídy (okresní přebor - pozn. autora). Čekal jsem, že soupeř bude hrát aktivně a pokusí se nás potrápit směrem do obrany, což potřebujeme. Bohužel mohu říci, že hra byla od první do poslední minuty pouze na jednu branku a bylo jen otázkou, kolik to skončí," poznamenal hrající trenér áčka fotbalového Tlumačova Tomáš Korelus, autor jedné ze čtyř tref Startu.

„Náš výkon byl od začátku zodpovědný, vyjma asi dvaceti minut ve druhé půli. Tam jsme se nechali "otrávit" výkonem soupeře a přestali jsme běhat. Ale nic jsme nedopustili a zápas vyhráli 4:0, i když to mělo skončit alespoň 8:0," prohlásil třicetiletý kouč. Stále máme hodně věcí, na kterých musíme pracovat. Potěšilo mě, že směrem do obrany jsme výborní a zvládli jsme udržet další nulu. O víkendu nás čeká generálka proti Mochtínu a já doufám, že dokážeme navázat na úspěšnou přípravu a dobře se naladíme na Malesice," dodal.

