Tlumačov inkasoval ve 43. minutě a další tři góly dostal ve druhé půli. "První poločas to ještě bylo dobré, měli jsme asi tři gólovky, ale pak jsme odešli fyzicky. Na střídání jsme neměli moc hráčů, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Kvalita byla na straně hostů," řekl Čadek.

To, že se Tlumačovu tolik nedaří, si vysvětluje odchodem klíčových hráčů Wolfa do Újezda a Džugana do Kdyně. "K tomu je zraněný Korelus. Máme starší mančaft a mladí kluci si musí zvyknout na soutěž mužů. Nezvládáme to. Čeká nás boj o záchranu," je smířený Pavel Čadek.

I. A TŘÍDA: Horšovský Týn sestřelil domácí Tlumačov, Slavoj ovládl přestřelku