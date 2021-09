Černá série prolomena, konečně. Navíc proti soupeři, který se letos pyšní fantastickou ofenzivní silou, udrželi čisté konto. Fotbalisté FK Staňkov porazili v nedělním zápase 7. kola krajského přeboru nováčka z Radnic 1:0 a slaví první tři body v sezoně. Poprvé v letošním ročníku navíc dokázali bodovat před domácím publikem.

Fotbalisté Staňkova (na archivní fotogalerie hráči v modrobílých dresech) porazili v 7. kole přeboru kraje Radnice 1:0. | Foto: FK Staňkov

„Jsme za to strašně moc rádi. Venku to do teď nebylo špatné, ale doma se nám moc nedařilo. V předchozích zápasech nám vždycky někdo chyběl a my se s tím neuměli moc vypořádat. A když jsme k tomu dostali dva rychlé góly, úplně jsme se sesypali,“ krčí rameny trenér Staňkova Milan Kucharič.