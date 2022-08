„Pokud by se nám povedlo zachránit v krajském přeboru jakov minulé sezoně, budeme spokojení,“ prohlásil místopředseda klubu Ondřej Bauer.

Následující sezona bude podle něj kvalitnější než ta předchozí. „Určitě k tomu hodně přispějí i oba nováčci – Tachov a Petřín B. Jsem si jistý, že oba budou v první pětce,“ dodal Bauer.

Z archivu: Fotbalisté FK Staňkov (modrobílí).Zdroj: fkstankov0.webnode.cz

Fotbalisté Staňkova půjdou do této sezony s novým trenérem. Milana Kuchariče mladšího nahradil Vojtěch Mifek.

„Rozhodli jsme se udělat změnu na pozici hlavního trenéra, jelikož jsme všichni cítili, že je potřeba to na rok dva okysličit a dát tomu něco jiného. Proto od nové sezony povede jako hlavní trenér naše mužstvo Vojtěch Mifek. Oba trenéři (Kucharič a Vladimír Kukla, pozn. aut.) si odpočinou od prvního týmu a za rok dva bychom chtěli do toho jít znova. Ale uvidíme, nechci předbíhat. Budou působit dál v klubu, u mládeže či v B týmu,“ vysvětlil Ondřej Bauer.

Staňkov odehrál v krátké letní přípravě pouze dva přátelské zápasy. Porazil Luby 4:2 a v generálce Krchleby 5:1. Co se týče pohybů v kádru, tak změny byly pouze kosmetické. Na post brankářské jedničky Staňkov získal Jiřího Touše z Tlumačova a z hostování v Mrákově se vrátil útočník Pavel Váchal. Naopak do Kolovče klub uvolnil Tomáše Pergla, který pochází z tohoto městyse. „Je možné, že ještě nastane jeden odchod mladého hráče, ale zatím je to v jednání,“ uvedl Bauer.

Ve Staňkově chtějí nadále sázet na odchovance, místní hráče a ty z blízkého okolí. „A zapracovat některé další nadějné dorostence jako například Gerbera, Kuchariče a brankáře Pokorného,“ doplnil Ondřej Bauer.

V prvním kole krajského přeboru hraje Staňkov tuto neděli od 18 hodin na hřišti Chotíkova. Příští týden hostí Petřín Plzeň B.

Soupiska FK Staňkov - podzim 2022

Brankáři: Jiří Touš (85), Dominik Pokorný (06), Ladislav Jánský (81). Obránci: František Dolejš (87), Martin Liška (01), Denis Drudík (00), Tomáš Doležal (01), Josef Vrba (90), David Gerber (06). Záložníci: Jakub Šimůnek (95), Tomáš Pitipáč (02), Josef Kubina (92), Ondřej Hrdina (87), Marek Kastl (04), Matyáš Hodan (05), Václav Záhoř (00). Útočníci: Matěj Bozděch (01), Nico Arammach (02), Antonín Kolros (00), Pavel Váchal (97). Přišli: Touš (Tlumačov), Váchal (Mrákov). Odešli: Pergl (Koloveč). Trenér: Vojtěch Mifek. Trenér brankářů: Ladislav Jánský. Vedoucí mužstva: Pavel Gust. Sekretář: Filip Sedlačko. Zdravotník: Zdeněk Zahoř. Předseda klubu: Jiří Výrut. Místopředseda klubu: Ondřej Bauer.

