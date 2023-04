Pátý jarní zápas, pátá výhra. Fotbalisté TJ Slavoj Koloveč pokračují ve spanilé jízdě nováčkovskou sezonou v áčkové skupině krajské I. B třídy. Slavoj tentokrát v rámci 18. kola soutěže porazil na hřišti v Třebnicích domácí Meclov 4:2, i když po poločase ztrácel na svého soka jeden gól.

Fotbalisté TJ Slavoj Koloveč (oranžové dresy), archivní snímek. | Foto: Jiří Pojar

„Terén byl hrozně těžký, v některých částech hřiště se nedalo přihrát na deset metrů. Pro mančaft, který chce tvořit hru, je to strašně těžké. A nám se stalo to, co jsme nechtěli," narážel trenér Slavoje Martin Steinbrücker v hodnocení pro klubový web na to, že jeho tým inkasoval jako první, a i když záhy z penalty srovnal, domácí tým vstřelil zásluhou Suchého i druhý gól, díky němuž po prvním dějství okresního derby šel Meclov do kabin s vedením 2:1 v zádech.

Osm minut po změně stran ale srovnal Jakub Lucák a začínalo se znovu od nuly. Vedoucímu týmu tabulky se potom podařilo překlopit misky vah na svoji stranu v 76. minutě, kdy se prosadil Milan Lucák. A když se o chvíli později trefil i sedmadvacetiletý ostrostřelec David Tumpach, obrat byl dokonán.

Fotbalisté TJ Slavoj Koloveč (oranžové dresy), archivní snímek.Zdroj: Jiří Pojar

„Smekám před celým týmem, jak ke druhému poločasu přistoupil, že hráči ukázali srdce, bojovali a rvali se, i když hřiště moc nenahrávalo způsobu naší hry. Hrozně moc si vážím toho, že jsme zápas dokázali otočit a vyhráli jsme 4:2. Mám obrovskou radost," radoval se kouč ambiciózního nováčka I. B třídy.

Šestačtyřicetiletý lodivod smekl pomyslný klobouk i před pořadatelskou službou, a také rozhodčími a fanoušky. „Chtěl bych vyzdvihnout pořadatelskou službu, která se stará o hřiště v Třebnicích, jakou práci předvedli a snažili se připravit hřiště tak, aby se mohlo hrát," poznamenal Martin Steinbrücker s tím, že i přes veškerou snahu byl trávník na hranici regulérnosti, spíš za ní.

Pořadatelé dělali co mohli, aby před zápasem dali hřiště dohromady.Zdroj: Kamil Kacerovský

„Uznání zaslouží také obě mužstva a rozhodčí za to, že zápas odehráli fotbalově, a že se utkání nestrhlo ve vodní pólo. Děkuji také fanouškům, kteří přijeli a podporovali nás a doufám, že s námi pojedou i na příští zápas," dodal.

Slavoj Koloveč v letošní sezoně odehrál osmnáct zápasů, přičemž hned šestnáct jich dokázal vyhrát. I proto má v čele tabulky aktuálně dvanáctibodový náskok před druhou Tlučnou, která má však odložený zápas se Kdyní k dobru.

V příštím kole hrají Kolovečtí opět venku, konkrétně v neděli od 10.15 hodin na hřišti Bělé nad Radbuzou, kterou v podzimním vzájemném měření sil dokázali na domácí půdě přehrát vysoko 10:1.

TJ ZD Meclov - TJ Slavoj Koloveč 2:4

Poločas: 2:1. Branky: 7. a 32. Suchý - 13. z penalty a 76. M. Lucák, 53. J. Lucák, 81. Tumpach. Rozhodčí: Ruda - Štěpán, Smolík. ŽK: 4:4 (8. Frček, 13. Chromý, 43. Pačesný, 48. Svatuška - 17. Lužný, 67. Tumpach, 70. Mastný, 77. M. Lucák). Diváci: 107. Hřiště: Třebnice. Sestava TJ ZD Meclov: Sazama - Chodora (86. Vlasák), Kopperberg, Suchý, Pačesný, Forst, Bor, Svatuška, Frček (75. Kokaisl), Kubica (65. Pareský), Chromý. Trenér: Václav Decker. Sestava TJ Slavoj Koloveč: Knopf - Mastný (71. Kamír), Lužný, Soupír, J. Lucák (71. Vachtl), Šlajs, Záhrobský, Sušický (60. M. Duchoň), Grajciar, M. Lucák, Tumpach (83. R. Duchoň). Trenér: Martin Steinbrücker.

