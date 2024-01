Slavoj Koloveč zlanařil klatovského fotbalistu, prozatím na zkoušku

Lídr krajské I. A třídy Slavoj Koloveč hlásí do svých řad novou posilu. Do kádru trenéra Martina Steinbrückera přichází z Klatov dvaadvacetiletý obránce Matyáš Barborka. Do Kolovče odchází prozatím na zkoušku s tím, že během února se rozhodne, kde stráví soutěžní jaro.

Dvaadvacetiletý fotbalista Matyáš Barborka. | Foto: Jindřich Schovanec