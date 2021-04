Pokud by se opravdu fotbalisté vrátili brzy zpět na hřiště, existuje velká šance, že by se stihla odehrát aspoň polovina zápasů v každé soutěži, která je potřebná k uzavření letošní sezony.

„Já osobně bych návrat na fotbalové trávníky bral všemi deseti, i kdyby to mělo stát cokoli. Ta pauza už je strašně dlouhá a už mi to hrozně chybí. Život bez fotbalu je pro mě těžký. Popravdě mi ani nejde tolik o to, aby se soutěž nějakým způsobem dohrála. Chci jen, abych se mohl znova vídat se svými spoluhráči a dělat to, co mě baví nejvíce, a to je hrát fotbal… Snad nám to bude umožněno co nejdříve,“ říká upřímně Jakub Brabec, záložník divizních Klatov.

Brzký návrat k tréninku by všemi deseti brali ve Staňkově. „Byl bych rád, kdybychom se vrátili co nejdříve na hřiště, i když by to bylo zpočátku v okleštěných podmínkách. Důležité je, aby se hlavně i mládež mohla znovu scházet a trénovat,“ vítal by tuto možnost trenér Staňkova Milan Kucharič.

Co se týká restartu a případného dohrání poloviny sezony, zůstává kouč celku z Domažlicka opatrný. „Toho času není tolik. Bude potřeba na trénink tři čtyři týdny, aby pak nedocházelo k nějakým zbytečným zraněním. Zároveň i když se dohraje půlka sezony, nebude to pro všechny zcela stejné. My například vyšli Stříbru na podzim vstříc a místo doma jsme hráli na podzim u nich. Pokud by se dohrávala polovina sezony, sehrajeme snad jen 5 utkání doma,“ vysvětluje Kucharič.

Opatrný zůstává trenér Rokycan Milan Dejmek. „Jsem spíše skeptický. Nevěřím příliš, že budeme moci normálně trénovat v dubnu bez žádných omezení. Všichni bychom si přáli, abychom znovu mohli být na hřišti, vídali se a zažili zase nějakou srandu. Nechci ale, aby to znovu dopadlo tak, že to budeme nějak lepit a trnout, kdy se to znovu zavře,“ říká zkušený trenér.