Radime, jak jste se vlastně ocitl v Holýšově?

V Holýšově jsem se ocitl kvůli sbírání zkušeností v dospělém fotbale. Odešel jsem sem během podzimu z Přeštic po premiérovém gólu v divizi do sítě Soběslavi.

Jak dlouho hrajete fotbal?

Už od sedmi let, K fotbalu mě tenkrát přivedla mamka.

Jste rodákem z Prachatic, kde s fotbalem začal. Jaké ale byly vaše další kroky?

Ano, začínal jsem v Prachaticích, kde jsem dokonce hrál za B tým. Ve čtrnácti letech jsem přestoupil do Českých Budějovic. O rok později jsem se stěhoval do Viktorie Plzeň, kde jsem odehrál dvě sezony. Pak ale přišlo zranění a já byl rok a půl bez fotbalu. A pak jsem se přesunul do divizních Přeštic.

Na začátku jsem zmínil, že kromě Slavie fandíte Borussii Dortmund. Jaký je váš nejoblíbenější fotbalista?

Pochází také z tohoto německého týmu – mým vzorem je Marco Reus.

Jaký je váš doposud největší fotbalový zážitek?

Nikdy nezapomenu na zápas za Tatran Prachatice proti Příbrami, do té doby neporažené. Ten zápas jsme u nich otočili z 0:1 na 2:1 a já jsem vsítil oba naše góly.

Máte ve svých letech ještě nějaký fotbalový sen?

No, už asi ne. Vzhledem ke svému věku a ke zdraví, které mě často limituje…

I přes svůj mladý věk už dostáváte pravidelně příležitost mezi muži. Nyní jste členem základní sestavy Holýšova. Jaký je podle vás největší rozdíl mezi mládežnickým a dospělým fotbalem?

Momentálně šanci dostávám a jsem za to rád. Ovšem je tam obrovský rozdíl hlavně v síle, občas odlítnu od soupeře jako papír (smích).

Na kterém postu hrajete?

Jsem levé křídlo a nikde jinde nenastupuji.

Holýšovský fotbalový tým vede jako hlavní trenér Jiří Jakš. Jaký je a na čem lpí?

Trenér je to velice dobrý, hraje se mi pod nim skvěle. Důraz klade na fyzickou připravenost hráčů a nesnese vypuštěný souboj.

Mrzí vás, že letošní sezona amatérských soutěží byla předčasně ukončena? Myslíte si, že se jednalo o správné rozhodnutí nebo byla možnost dohrát ročník ještě později?

Mrzí mě to hrozně moc, protože nevím, kde budu působit na podzim. S tímto rozhodnutím absolutně nesouhlasím, pro mě je to pohřeb amatérského fotbalu. Dohrát se sezona mohla. Navíc si myslím, že bychom s Holýšovem měli solidní jaro, takže mě to mrzí dvojnásob.

Jaké další sporty máte rád?

Sport mám rád všeobecně, ale kdybych měl být konkrétní, rád se zajedu podívat na hokej na Motor České Budějovice.

Jakým způsobem se nejlépe odreagujete od fotbalu?

Když jsou pauzy, tak tenisem či jiným doplňkovým sportem. V sezoně se člověk podle mě odreagovat nemůže. Fotbal musí být těch pár týdnů úplně vším.

Co vlastně máte na fotbalu úplně nejraději? Co vás na něm nejvíce baví?

Nejvíce na něm miluji emoce, radost po gólech a radost z vítězství…

Jak trávíte nejčastěji svůj čas v době nouzového stavu a omezeného pohybu osob?

Asi jako každý fotbalista trávím čas u virtuálního fotbalu FIFA (usmívá se). A samozřejmě se učím do školy, protože studuji Vyšší odbornou školu.

Předpokládám, že si při škole také přivyděláváte. Prozradíte čím?

Pracuji v Jump aréně, kde učím děti skákat různá salta a podobné triky.

Fotbal má zatím stopku. Udržujete se nějakým způsobem v kondici sám?

Samozřejmě že ano, i když jsem kondici nikdy moc neměl (smích). Ale nějak se udržovat musím. Hodně běhám a posiluji. Nic moc jiného v této době vlastně ani dělat nejde…

Omezení vlády se ale už trošku rozvolnila. Už víte, kdy začnete s Holýšovem společně trénovat?

Bohužel informace, kdy začneme, zatím nemám, ale pevně věřím, že už to bude velmi brzy. Moc se těším až se znovu s týmem sejdeme a potrénujeme.