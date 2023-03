Ani vedení 3:1 nestačilo fotbalistům Holýšova ke třem bodům ze zápasu 17. kola krajského přeboru doma proti Radnicím. Hosté vyrovnali na 3:3 a tímto výsledkem utkání skončilo. V sobotu čeká na Holýšov existenční zápas na hřišti Baníku Stříbro.

17. kolo KP: Holýšov (světle modří) - Radnice 3:3, 12. března 2023. | Foto: Miroslav Dolejš

"Když jsem o utkání přemýšlel a díval se na něj na video, tak jsme soupeři darovali dva góly po našich chybách. To se ale stane, je to fotbal. Ztráta nás mrzí, protože doma potřebujeme vyhrávat. V 90. minutě jsme sami běželi na brankáře, ale trefili jsme břevno," litoval trenér Holýšova Jaroslav Kubeš.

Holýšov je v tabulce třináctý a v sobotu od 14 hodin hraje důležitý duel ve Stříbře, které je předposlední, ale na Holýšov ztrácí jen dva body.

"Myslím si, že se bude hrát na umělém povrchu. Takže si nedokážu představit, co od zápasu očekávat. Bude to boj a dřina, ale budeme se snažit vyhrát. Musíme udělat všechno pro to, abychom i my byli pro soupeře tvrdým oříškem," řekl Kubeš.

ANKETA DENÍKU: Vyberte nejlepšího hráče 17. kola krajského přeboru fotbalistů

Holýšov - Radnice 3:3 (1:1)

Branky: 26. Valachovič, 51. Michálek, 66. Vítek - 32. Aubrecht, 67. Poláček, 75. Svoboda. ŽK: 3:2. Diváci: 68.

Sestava Holýšova: Zach - Zavadil, Černohorský, Vítek, Valachovič, Michálek, Levčenko (83. Syrovátka), Kraus, Kadar, Kozák (68. Šobr), Hess.

Domažlice porazily Povltavskou FA a vedou tabulku třetí ligy