Pamatujete si Kralovice z doby, kdy jste hráli I. A třídu?

Ano. Když jsme s nimi ještě hráli v I. A třídě, byl to hodně bojovný tým s mnoha individualitami. Očekávám strašně těžké utkání. My se budeme muset zlepšit v koncovce, protože neproměňujeme vyložené šance, což je náš obrovský problém. V posledním kole v Chotíkově jsme měli stejné šance jako domácí, ale oni dali čtyři góly, my pouze jeden.

Jak se změnil kádr Kralovic?

Určitě se obměnil, ale zůstali tam někteří hráči, kteří hráli předtím. Víme o stěžejních fotbalistech Kralovic, ale samozřejmě naše utkání se dají sledovat na internetu, zatímco z I. A třídy nikoliv. Je to komplikovanější i kvůli tomu, že my i Kralovice hrajeme zápasy, takže nějaké velké sledování není možné. My se hlavně musíme soustředit na svůj výkon. To bude důležité. Uvidíme, jak se nám bude dařit v koncovce. První zápas hodně napoví.

Fotbalisté Staňkova budou usilovat o udržení krajského přeboru v baráži proti Kralovicím. Zdroj: Foto/zdroj: fkstankov0.webnode.cz

Dá se říct, že ve výhodě jsou týmy z I. A třídy?

Určitě je baráž lepší pro týmy z I. A třídy, které se snaží dostat do nejvyšší krajské soutěže. Mají velkou motivaci, jsou na vítězné vlně, obzvlášť Kralovice, které vyhrály pohár. Takže tam je velká euforie. Musíme do obou utkání vrhnout veškeré síly. Věřím, že se o to popereme, i když Kralovice budou v laufu a euforii. Na druhou stranu každý zápas je jiný a záleží na jeho vývoji. Myslím si, že se může stát cokoliv.

Jak na tom budete s účastí hráčů?

Mám obavy ze zranění, kvůli kterým jsme v Chotíkově střídali. Máme dlouhodobě zraněné hráče, jako jsou kapitán Zahoř a stoper Martin Liška. V Chotíkově hráli někteří dorostenci a vedli si velmi dobře. Neviděl bych ovšem problém co se týče absencí z pracovních důvodů.

Ve Staňkově se dějou věci, ze kterých je mi trochu špatně a smutno, tvrdí trenér