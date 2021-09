V příštím kole záloha Jiskry cestuje do Lhoty (sobota od 16.30 hodin), kde ji čeká nesmírně náročný zápas. Pak doma přivítá ambiciózního nováčka z Radnic (26. září od 16.30), který v neděli překvapivě klopýtnul ve Staňkově, kde prohrál gólem v závěru 0:1.

„I proto, že naše áčko hrálo přibližně ve stejný čas, a také mělo podobné problémy se sestavou a pochopitelně muselo využít všech hráčů širšího kádru, kteří nám občas vypomáhají. Naštěstí nám vyšel vstříc trenér dorostu a na sobotní zápas v Černicích jsme využili výpomoci hned tří hráčů, kteří se všichni do utkání zapojili,“ pokračoval kouč Domažlic.

„Domácí tým je letos v dobré formě a my jejich sílu plně respektovali, ale i přesto jsme si jeli jako vždy pro tři body. Před utkáním jsme měli problém s poskládáním kádru, na zápas jsme z důvodu zranění nebo nemoci měli k dispozici jen deset hráčů,“ uvedl pro klubový facebook hrající kouč domažlické ´Benfiky´ Pavel Javorský.

Šlágr 7. kola krajského přeboru mezi fotbalisty Černic a rezervním týmem TJ Jiskra Domažlice sliboval atraktivní podívanou. Utkání ale nakonec skončilo bezbrankovou remízou. V penaltové loterii pak slavili Chodové, kteří se díky přísunu bonusového bodu v tabulce dostali do trháku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.