„Zachytali nám oba gólmani. Kdyby ne, dostali jsme jich tak patnáct,“ připustil trenér Lhoty Petr Nykles. „Zápas blbec. My jsme k tomu přistoupili jako k přípravě, k přáteláku, domácí ne. Sušice zaslouženě zvítězila,“ uznal kouč.

Výsledek střetnutí, které se odehrálo o uplynulém víkendu, je dost možná odrazem dosavadní morálky a zodpovědnosti hráčů směrem k zimní přípravě. „Nejsem spokojený, ani nemůžu být. Chodí nás málo, do dvanácti lidí. Navíc se to pořád točí a trénujeme pouze dvakrát týdně," posteskl si zkušený stratég.

Trenér Petr Nykles (na archivním snímku ještě na lavičce Chotíkova).Zdroj: Milan Říský

„Vadí mi to, mrzí mě to. Už v létě jsme měli strašnou přípravu, ale nějak jsme to na podzim zvládli. Ale takhle to nejde dělat pořád, vrátí se nám to v mistrovské soutěži. Dříve, nebo později určitě," uvědomuje si viditelně rozladěný kouč. Možná i proto si ostřílený kormidelník nedává pro jarní fázi soutěžního ročníku žádné přehnané cíle. „Chceme to v klidu dohrát, vyšší ambice v současnosti nemáme," procedil stroze se smutným tónem v hlase.

Na jaře už nebude moci počítat s Matějem Kouřilem, který odešel do Vejprnic. „Je to pro nás velká ztráta, především výšková. Už vloni v létě nám odešel do Katovic Kostka, Kuba Záhrobský je dlouhodobě zraněný. Všechno to jsou vysocí kluci a standardky, ze kterých jsme těžili, teď nebudou naší silnou zbraní," tvrdí Petr Nykles. Do kádru se zatím nikoho nového přivést nepodařilo.

TJ Sokol Lhota (na archivním snímku fotbalisté ve žlutých dresech).Zdroj: David Koranda

„Co jsme chtěli, to se nám nepovedlo, ale nějaká jednání ještě probíhají. Chceme kádr omladit, trošku okysličit," konstatuje třiapadesátiletý kormidelník. Podle informací Deníku se jedná o příchodu některých hráčů z SK Petřín Plzeň.

Jak už bylo řečeno: Lhota první přípravné utkání nezvládla, v Poháru PKFS (Plzeňský krajský fotbalový svaz) jí vyřídila Sušice. Šanci na reparát ale mají žlutočerní už v pátek 27. ledna, kdy od 19.30 hodin změří síly s Rapidem Plzeň. Dějištěm utkání je umělá tráva plzeňského Petřína na Slovanech.

