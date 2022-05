36 zápasů bez porážky! Přidají Přeštice další zářez i proti béčku Dynama?

A to se nakonec navzdory vítězství asi i potvrdilo, že?

Začátek se nám nepovedl, nezachytili jsme vstup do zápasu, prohrávali jsme. Ale soupeři se pak už během první půle zranili tři hráči a to nám potom usnadnilo výsledek otočit.

A díky tomu jste se vyhoupli na druhé místo. Co na to říkáte?

Že jsme tam, kde bychom měli a hlavně chtěli být, i když do pátého místa je to hodně našlapané. Ale s klukama jsme si říkali, že bychom chtěli být do třetího místa. Ale teď když jsme druzí, tak bychom to samozřejmě rádi udrželi.

Co to zkusit o soutěž výš?

Ne, to ne. Divize už je úplně o něčem jiném. Tam já bych mohl maximálně nosit pití (úsměv). Myslím, že přebor je soutěž, která klubu, jako je Lhota, sluší.

Ani vy osobně nemáte vyšší ambice?

Ne, do Lhoty jsem přišel s bráchou-dvojčetem, když se tady hrála městská soutěž. Pak jsem zažil pět postupů a už to tady asi dokopu.

Teď vás čeká Horní Bříza, která je tři body za vámi…

My si tam jedeme pro vítězství, i když víme, že to bude těžké. Navíc se začíná už v deset dopoledne, zavzpomínám na žákovská léta. A hlavně doufám, že se spoluhráči nepůjdou v pátek bavit do města (úsměv).