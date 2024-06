Grajciar posílil Slavoj loni v březnu a pamatuje postup z I. B do I. A třídy. Letos Koloveč postoupila do krajského přeboru a jako třešničku na dortu přidala vítězství v Poháru krajského fotbalového svazu (PKFS).

"Vítězství v poháru čekal málokdo. Byli jsme nejlepší mezi konkurencí, což je velké plus. Do toho postup do krajského přeboru, takže za sebe sezonu hodnotím úplně super," dodal bývalý prvoligový fotbalista, který bude v Kolovči hrát i příští sezonu.

"Mám to tam strašně rád, mám tam kamarády, máme dobré zázemí, dobrou partu, po zápase si sedneme a dáme si pivko. V Kolovči jsem spokojený, jezdím tam rád," svěřil se Grajciar.

V nové sezoně se těší na minimálně jeden zápas v MOL cupu, do kterého se Koloveč kvalifikovala díky prvenství v PKFS. "Bude to zážitek. Ještě neznáme soupeře, ale doufám, že nedostaneme někoho, kdo nás roztočí jako Viktoria Plzeň v přípravě. Bylo by fajn, kdybychom dostali vyrovnaného soupeře, abychom si dobře zahráli," přeje si klíčový střední záložník Slavoje Koloveč.

Lze srovnat prvoligový titul s postupem či prvenstvím v poháru v nižší fotbalové soutěži. "Nechci nic podceňovat nebo snižovat, ale konkurence a kvalita na úrovni ligy je jiná. Ale já to mám nastavené tak, že každé vítězství mě těší. Mám radost i z gólu na 5:0. Postup je také cenný výsledek, protože vyhrát svoji soutěž není jednoduché. My jsme ji vyhráli loni, předloni, ale letos jsme byli druzí. Nicméně i tuto sezonu jsme potvrzovali kvalitu a postoupili jsme. Hodnotím to hodně vysoko a mám z toho strašnou radost," pravil Grajciar.

Obsazení krajského přeboru v příští sezoně bude možná nejsilnější za poslední léta. Z divize totiž sestoupily Tachov a Klatovy a z I. A třídy postupující Křimice plánují mohutně posílit. "Ano, konkurence bude velmi silná a čeká nás hodně kvalitních týmů. Jako nováček soutěže bychom se chtěli vyhnout boji o záchranu, spadnout po roce do I. A třídy by byla škoda. Pokud by se nám podařilo hrát v horní části tabulky, tak by to bylo super. Pokud vhodně doplníme stávající kádr, tak věřím, že zmíněné cíle by měly být reálné," uzavřel Peter Grajciar.