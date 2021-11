Se svojí střeleckou bilancí však není příliš spokojený. „Protože v prvních třech zápasech jsem dal osm gólů, ale na dalších pět branek jsem potřeboval devět nebo deset utkání,“ vysvětlil Marek Falout.

Proč jste se gólově zasekl?

Šance byly, ale přestal jsem je proměňovat. Na druhou stranu na záložníka třináct gólů není špatné číslo.

Býváte pravidelně na čele tabulky střelců?

Ne, vůbec. To je poprvé (smích). Nikdy jsem nebyl extra střelec.

Kolik chcete nastřílet gólů do konce sezony?

Alespoň dvacet, to by bylo hezké. Před sezonou bych tomu ale nevěřil.

Do Horšovského Týna jste se vrátil v období covidové přestávky…

Ano, tři roky jsem hrál v Německu. Postoupili jsme do Kreisligy, ale po sezoně a půl přišel lockdown kvůli covidu.

Proč jste se vrátil do Čech?

V Německu jsme byli tři Češi, ale když přišel covid, ti dva se rozhodli skončit a já bych tam byl sám. Dostal jsem nabídku od Horšovského Týna, tak jsem se vrátil. Jsem odchovanec Týna. V osmnácti jsem na rok odešel do Miřkova hrát IV. třídu, pak jsem se vrátil do Týna hrát krajský přebor. V Týně jsem byl pět let, poté jsem hrál rok za béčko Domažlic a odtud jsem odešel na tři roky do Německa.

I. B třídu sk. A vedete o bod před Dlouhým Újezdem. Je cílem postup do I. A třídy?

Určitě. Mým cílem je postoupit s Týnem do I. A třídy a pak vykopat krajský přebor.

Jakou úroveň má I. B třída skupina A? Rozhodne se o postupu jen mezi vámi a Dlouhým Újezdem, když třetí na vás ztrácí sedm bodů?

Nechci, aby to vyznělo namyšleně, ale zatím nejsilnější mužstvo, proti kterému jsme hráli, byl Dlouhý Újezd. Myslím si, že se rozhodne mezi námi dvěma.

Hrál jste i futsal za Horšovský Týn…

Ano, jmenovali jsme se Maxim. Zimní liga futsalu už však není, ale kdyby se opět rozjela a my bychom dali Maxim dohromady, tak bych si určitě šel zahrát. Zimní liga nebyla klasická soutěž a nebyli jsme nikde registrovaní.