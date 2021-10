/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nedělní utkání 13. kola krajského přeboru mezi domácím Staňkovem a fotbalisty Holýšova mělo vše, co derby okresního charakteru může fanouškům nabídnout. Parádní výkony jednotlivců, góly, skvělou diváckou kulisu a neuvěřitelný scénář, který by nenapsal ani ten nejlepší specialista z věhlasného Hollywoodu.

13. kolo KPM: FK Staňkov (modrobílí) - TJ Holýšov (červení) 2:3 (1:0). | Foto: fkstankov0.webnode.cz

Domácí fotbalisté ještě devět minut před koncem vedli o dvě branky, ale hosté z Holýšova to nezabalili a v závěru třemi góly skóre otočili. „Byl to zápas, který splňoval charakter velkého derby. Domácí se v prvním poločase dostali do vedení a ve druhé půli i přesto, že jsme byli podle mého názoru jasně lepší, navýšili náskok na 2:0,“ uvedl trenér holýšovského týmu Jiří Jakš. „V hektickém závěru se nám ale podařilo skóre otočit. Jasně, přiklonilo se k nám štěstí, ale vzhledem k obrazu hry se jednalo o zaslouženou výhru,“ tvrdil kouč vítězů.