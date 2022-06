Po dokopné a postupu je dobrá nálada, říká trenér Horšovského Týna Kopejtko

Fotbalisté Horšovského Týna se dočkali vysněného postupu do I. A třídy. Jelikož Bělá nad Radbuzou nepodala přihlášku do této soutěže, postoupil ze druhého místa tabulky I. B třídy skupiny A právě Horšovský Týn. Svěřenci trenéra Václava Kopejtka se tak vyhnuli baráži o postup do I. A třídy.

