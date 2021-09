Domácí tým, který letos vyhrál kromě zápasu v Mariánských Lázních (1:4) všechno, co mohl, bude na Rozvoji mírným favoritem. I proto, že poslední dva vzájemné zápasy na domácím pažitu vyhrál a naposledy s Petřínem před vlastními fanoušky nebodoval už před šesti lety.

A to je zatraceně dlouhá doba. „Už se moc těším. Je to derby, navíc s Petřínem, který na domácí půdě vždycky moc rádi porážíme. Věřím, že ani tentokrát tomu nebude jinak,“ doufá klatovský univerzál Michal Lukeš, jenž se před týdnem trefil do sítě Hořovic (3:0) po šestizápasovém půstu.

Klatovský univerzál Michal Lukeš (vlevo).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Především na něj bude pošumavské mužstvo v sobotu odpoledne spoléhat. Podle informací Deníku totiž k zápasu nenastoupí nejlepší střelec mužstva – zkušený Antonín Presl, jehož trápí svalové zranění.

Petřín před týdnem deklasoval jihočeské Katovice 7:0.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Smělé plány mají však i v táboře klubu ze Slovan. Družina trenéra Radka Vodrážky před týdnem deklasovala Katovice 7:0 a na výkon by ráda navázala i zítra v Klatovech. „Určitě nás nečeká vůbec jednoduchý zápas, ale do Klatov pojedeme s cílem vyhrát,“ má jasno trenér Radek Vodrážka, jemuž by k dispozici měli být všichni. Má to však jeden háček. Svůj zápas téměř ve stejný čas hraje také petřínská rezerva.

„Jelikož pro nás mají oba týmy stejnou prioritu, budeme muset kádr rovnoměrně rozdělit. I tak si ale myslím, že tým máme natolik silný, že v Klatovech můžeme uspět,“ míní kouč.

Lhota hostí rezervu třetiligové Jiskry Domažlice

Sobotní den kromě divizních soubojů nabídne mimo jiné také šlágr 8. kola krajského přeboru, ve kterém fotbalisté Lhoty přivítají vedoucí béčko Domažlic.

„Čeká nás asi nejtěžší letošní zápas venku. Lhota má podle mého názoru nejkvalitnější a nejširší kádr v soutěži. Navíc umí hrát na svém specifickém hřišti, které patří k nejmenším v kraji. K soupeři chováme velký respekt, ale my se nikdy nevzdáváme a do Lhoty si pojedeme pro tři body,“ uvedl pro klubový web hrající trenér Jiskry Domažlice B Pavel Javorský.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 16.30: Domažlice – Příbram B, neděle 10.30: Viktoria Plzeň B – Povltavská FA. FORTUNA divize A – sobota 15.30: Rokycany – Beroun, Klatovy – Petřín Plzeň, Přeštice – Doubravka, neděle 15.30: Mýto – Hořovice. Krajský přebor – pátek (dnes) 17.00: Nepomuk – Chotíkov, sobota 16.30: Tlumačov – Vejprnice, Lhota – Domažlice B, Nýrsko – Bolevec, Horní Bříza – Staňkov, Rapid Plzeň – Zruč, neděle 16.30: Holýšov – Stříbro, Radnice – Černice.

I. A třída – sobota 10.15: Bělá nad Radbuzou – Mýto B, 16.30: Tachov – Svéradice, Sv. Hrádek – Rokycany B, Žákava – Kralovice, Kaznějov – Křimice, Košutka – Petřín Plzeň B, neděle 16.00: Luby – Mochtín, 16.30: Sušice – Žihle. I. B třída, skupina A – sobota 13.30: Chodský Újezd – Kdyně (hř. Horní Jadruž), 15.00: Chodová Planá – Postřekov, 16.30: Chodov – Planá, Krchleby – Klenčí, neděle 10.15: Úněšov – Dlouhý Újezd, 14.00: Meclov – Mrákov (hř. Třebnice), 15.00: Horšovský Týn – Nečtiny.

I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Štěnovice – Bolešiny, Pačejov – Chotěšov, 16.30: Chanovice – Klatovy B, Vrhaveč – Chlumčany, Kasejovice – Blovice, Dobřany – Přeštice B, neděle 16.30: Horažďovice – Měcholupy. I. B třída, skupina C – sobota 14.00: Zbiroh – Smíchov Plzeň, 16.30: Raková – Příkosice, Město Touškov – Dýšina, Kozolupy – Volduchy, neděle 16.00: Malesice – Plasy, 16.30: Chrást – Všeruby, Vejprnice B – Slovan Plzeň.