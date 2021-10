„Obě branky jsem dalz přímého kopu. Z přímáku jsem už dlouho nevstřelil gól, takže jsem fakt spokojený,“ potěšilo Karla Jahna.

Před touto sezonou se z kabiny dorostu Jiskry přesunul do té dospělé. Osmnáctiletý talentovaný fotbalista sice figuruje na soupisce A mužstva třetiligových Domažlic, ale převážně nastupuje za jejich rezervu v krajském přeboru. A navíc v probíhajícím ročníku vypomáhal i „svému“ dorostu.

Odchovanec Jiskry Domažlice, který do tohoto klubu přišel v osmi letech z Chodova, skóroval v krajském přeboru dospělých už pětkrát. Dvakrát se trefil na hřišti Bolevce a nyní doma s Nýrskem, jednou se prosadil s Holýšovem.

„Jsem v kádru áčka, ale chodím vypomáhat béčku. Za A tým jsem byl na dvou zápasech ČFL. Střídal jsem v Písku a pak doma proti béčku Slavie. Jsem rád za to, že si v osmnácti letech mohu zahrát třetí ligu,“ těší Karla Jahna.

Talentovaný fotbalista, jehož vzorem je Cristiano Ronaldo z Manchesteru United, si zatím nedává přehnané cíle. „Momentálně se chci výhledově propracovat do áčka Jiskry. V budoucnosti by něco víc, třeba hrát druhou nebo první ligu, určitě bylo super,“ řekl Jahn.

Na začátku sezony se musel vypořádávat s přechodem z dorosteneckého do dospělého fotbalu. „Zpočátku to bylo těžší, ale už jsem si na to zvykl. Když jsem teď vypomáhal dorostu, pocítil jsem znovu rozdíl mezi kategorií mužů a dorostu. Když srovnám období před rokem, kdy jsem hrál pravidelně za dorost a nehrál za muže, a teď měsíc zpět, kdy jsem byl za dorost, tak je to velký rozdíl,“ všiml si záložník Domažlic.

Porovnávat může i mezi třetí nejvyšší českou soutěží mužů a krajským přeborem. „To je obrovský rozdíl v bojovnosti, kombinacích, rychlostně,“ dodal Jahn.

Nestává se, aby osmnáctiletý mladík v mužstvu dospělých rozehrával přímé kopy. Karel Jahn se z nich proti Nýrsku dvakrát prosadil. „Věřil jsem si, tak jsem na přímák šel,“ prohlásil záložník, který může hrát z levé i z pravé strany.

Své přednosti vidí ve hře jeden na jednoho, centrech nebo střelbě z dálky. „Horší to mám s bráněním,“ přiznal se Karel Jahn.