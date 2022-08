Druhé utkání, druhá výhra. A opět výsledkem 2:1. Fotbalisté TJ Zruč mohou být se začátkem nového ročníku krajského přeboru navýsost spokojeni. Po obratu z minulého týdne na půdě Holýšova tentokrát svěřenci trenéra Jana Krause udolali doma Nepomuk. „Jsme rádi, že jsme vyhráli a že se nám takhle povedl vstup do sezony,“ liboval si zkušený lodivod Zruče, který následně popisoval samotný duel s Nepomukem - ten se odehrál už v pátek večer.

Zdroj: tvcom.cz

„Na poslední chvíli jsme museli sáhnout do sestavy, protože se nám při rozcvičce zranil hráč. Ale určité problémy se sestavou měl také soupeř, takže to bylo pro obě strany zřejmě stejné. První poločas nám vyšel na jedničku, ale rozhodně jsme měli dát více branek,“ říkal.

OHLASY Z DIVIZE: Doubravka vstala z mrtvých, Horní Bříza nestačila na Rokycany

Do druhého dějství se šlo za stavu 2:1. Pro hosty z jihu Plzeňska nastala komplikace v 54. minutě, kdy byl po dvou žlutých kartách v rozmezí pouhých dvou minut vyloučen mladík Antonín Viktora. „Ale gól už jsme nedali a o výsledek se strachovali de facto až do samého konce,“ připustil Jan Kraus.

VIDEO: Klokani vezou z Plzně výhru, souboj rezervních týmů rozhodl jediný gól

A jak vyrovnané utkání viděl Josef Viktora, Krausův protějšek na lavičce poraženého Nepomuku? „Souhlasím s tím, že v prvním poločase jsme mohli dostat tři až čtyři góly. Zruč na nás vlétla,“ konstatoval kouč Josef Viktora.

„Ale paradoxně nás zvedla červená karta, kterou dostal můj syn. Změnili jsme rozestavení, kluci se parádně semkli. Navíc mi přišlo, že Zruči postupem času, zejména pak v závěru, došel dech. Při troše štěstí jsme mohli i vyrovnat,“ míní trenér Nepomuku, který byl i přes porážku spokojený.

FOTO, VIDEO: Tři roky a dost. Přeštice padly, Cábelíci je vyučili z produktivity

„Opět máme ještě některé kluky mimo, na dovolených, takže jsme nebyli kompletní. Sice jsme prohráli, ale šanci ukázat se dostali zase mladíci. Měli jsme jich s sebou sedm, kteří jsou narozeni v roce 2003 a později,“ poznamenal trenér. „Soupeři gratuluji k vítězství, ale našim klukům musím poděkovat. Nedali Zruči nic zadarmo, rozhodně nejsem zklamaný,“ doplnil Viktora.

Další tachovská kanonáda, odnesl to Baník

Ještě lepší vstup do sezony než Zruč prožívají fotbalisté Tachova. Přestože jsou mezi elitou kraje nováčkem, od samého úvodu potvrzují papírové předpoklady, že budou patřit k hlavním aspirantům na postup do divize. Po demolici Radnic (8:1) si svěřenci velezkušeného trenéra Jaroslava Ptáka tentokrát doma poradili v derby se Stříbrem, které deklasovali 7:1.

Hattrickem se blýskl Patrik Sláma, dvě branky vstřelil šutér Hudec. „Na zápas jsme se poctivě připravovali, protože v krajském přeboru není radno nikoho podceňovat, a to se nám vyplatilo. Na Baník jsme vlétli a dali rychlé dvě branky, které nám ohromně pomohly. V prvním dějství jsme hráli rychle, agresivně, dobře jsme kombinovali po obou stranách a do kabin šli za stavu 6:0,“ rozplýval se v hodnocení pro Deník trenér Tachova Jaroslav Pták.

2. kolo KPM: FK Tachov (modří) - TJ Baník Stříbro 7:1.Zdroj: FK Tachov

Po změně stran se však gólostroj zasekl. „Ztráta koncentrace, kluci navíc začali spíš komentovat verdikty rozhodčího. Ve druhé půli se mi naše hra už nelíbila, ale celkově jsem spokojený. Výsledek je super,“ doplnil k zápasu zkušený trenér.

Rapid dvakrát udeřil v závěru - naprosto zaslouženě

Protože minulý týden kvůli podmáčenému terénu nehráli, byla sobotní konfrontace na půdě Tlumačova pro fotbalisty plzeňského Rapidu letošní premiérou. A družina unikátního trenérského triumvirátu utkání zvládla.

Na Domažlicku díky dvěma trefám v závěrečných deseti minutách zvítězila 2:0. „Byli jsme fotbalově lepší, měli více brankových příležitostí a po zásluze jsme zvítězili. Kluci zaslouží pochvalu za to, jak byli trpěliví. My jsme spokojení,“ uvedl jeden z trojlístku plzeňských trenérů Pavel Šimsa. Podobně zápas hodnotil také tlumačovský kormidelník Pavel Čadek, jehož mužstvo sice v prvním kole deklasovalo Lhotu vysoko 4:0, ale tentokrát vyšlo zkrátka.

FOTO, VIDEO: Jiskra na Chodské slavnosti vyhrála, dva góly dal kanonýr Zajíček

„Zaslouženě. Za celý zápas jsme si vytvořili maximálně dvě gólovky. Zato soupeř častěji držel míč na svých kopačkách, vypracoval si více šancí. Sice jsme dlouho drželi nerozhodný výsledek 0:0, ale pak jsme udělali velkou chybu v rozehrávce, po níž následovala penalta. A pak jsme dostali ještě druhý gól,“ hlesl trenér fotbalistů Tlumačova.

Černice prohrály s Okulou, Nedvěd jen korigoval

Svůj první zápas sezony v sobotu odehráli také fotbalisté Černic (kvůli odloženému utkání 1. kola na Rapidu), ale neuspěli. V domácím prostředí podlehli Nýrsku 1:2. „V prvním poločase byli hosté lepší, ve druhém jsme je zase přehrávali, ale bohužel jsme neproměnili šance,“ hlesl gólman Černic Jaroslav Švarc, který se po konci kariéry zkušeného Zdeňka Daňka po letech zase vrátil k fotbalu, aby kryl záda jedničce týmu Pavlu Gottwaldovi.

Lhota skolila Slavii, rozhodl Záhrobský

Nesmírně napínavý průběh utkání nabídl souboj mezi Lhotou a Vejprnicemi – tedy dvěma týmy, které v úvodním kole nebodovaly.

Slavia v zápase zásluhou Bayera rychle vedla, ale domácí ještě do poločasu stihli skóre otočit. A když po obrátce srovnal z penalty vejprnický Rada, vypadalo to, že utkání skončí smírem. Ten ovšem v 89. minutě odmítl lhotský Jakub Záhrobský, který vystřelil žlutočerné ponorce tři body.

„Nesmírně důležité vítězství, i když to byl spíš remízový zápas, ve které jsme měli v první půli navrch my a ve druhém poločase byly o hodně lepší Vejprnice,“ sdělil trenér Lhoty Petr Nykles, jenž měl v týdnu s hráči i vedením pohovory. „Protože nám nevyšel konec loňské sezony, příprava ani začátek aktuálního ročníku. Nevyhráli jsme osm zápasů v řadě, to je hodně. Museli jsme si už něco říct,“ vysvětlil kouč.

2. kolo KPM: TJ Sokol Lhota (žlutí) - SK Slavia Vejprnice 3:2.Zdroj: TJ Sokol Lhota

V nedělních zápasech se dařilo plzeňskému Petřínu, který uspěl ve Staňkově 6:0, Radnicím, které zdolaly Holýšov 3:1 a také fotbalistům Chotíkova, kteří sice na horké půdě Slavoje Mýto ztráceli dvě branky, ale nakonec zvítězili 3:2.

Výsledky 2. kola krajského přeboru: Zruč – Nepomuk 2:1 (2:1, 16. A. Král, 35. Fryček – 39. Chalupný), Tlumačov – Rapid Plzeň 0:2 (0:0, 81. Čupalka z penalty, 89. Holík), Tachov – Stříbro 7:1 (6:0, 12., 40. a 43. Sláma, 5. a 10. z penalty Hudec, 32. Lanfranchi, 83. Nieves – 63. Dyk z penalty), Černice – Nýrsko 1:2 (0:2, 54. Nedvěd – 4. Varga, 35. Z. Mašek), Lhota – Vejprnice 3:2 (2:1, 31. Kouřil, 39. Švehla, 89. Záhrobský – 21. Bayer, 59. Rada z penalty), Staňkov – Petřín Plzeň B 0:6 (0:3, 29. a 56. Kotěšovec, 33. Krystl, 39. Veselý, 82. Maxa, 90. Klich), Radnice – Holýšov 3:1 (0:1, 65. a 74. P. Aubrecht, 81. Poláček – 21. Levchenko), Mýto – Chotíkov 2:3 (1:0, 6. Hatina, 56. Pfeifer – 72. a 74. Lopata, 81. Rozboud).