„První poločas byl vyrovnaný, ve druhé půli jsme pak byli jasně lepší. Měli jsme tři tutovky a kopat jsme měli i penaltu. Radnice mě celkově zklamaly, jen se válely, brečely a zdržovaly. Hostům bohužel vyšel jeden brejk a následně v závěru ještě přidali druhý gól do prázdné branky, když náš brankář šel na roh. Od nás to byl ale skvělý výkon, kluky musím pochválit. Ztratili jsme ale body,“ nesl těžce hořkou porážku hrající kouč Bolevce Michal Bublík.

„Abych byl upřímný, byl to fotbalový hnus. Z fotbalu toho diváci moc neviděli. Byl to spíš boj, který se odehrával mezi šestnáctkami obou týmů. Zápas nakonec rozhodlo to, že jsme byli schopní dát gól, zatímco soupeř ne, i když jednou nás na brankové čáře zachránil Pavel Valenta, když byl náš gólman už překonaný. S postupem času to bylo hodně vyhrocené, domácí se snažili vyhledávat konfliktní situace a přitvrdilo se," řekl k zápasu trenér Radnic Pavel Aubrecht.

Poločas: 0:0. Branky: 76. Seget, 90. Ineman. Rozhodčí: Bureš - Bína, Pressl. ŽK: 2:1. Diváci: 120. Bolevec: Körner - Thomayer (80. Bublík), Paškan, Humpál, M. Pelnář, Fryček, Hibler, Černý, Anténe (69. Ngo), Krchov (80. Zítek), Volek (89. J. Pelnář). Trenér: Michal Bublík. Radnice: T. Spěváček - Klír (74. Buchanec), Rýdl, L. Brož, Svoboda (46. Ineman), Esterka (74. Seget), Huttr, M. Krč, Valenta, Fencl (90. Habr), L. Aubrecht. Trenér: Pavel Aubrecht.

Stříbro - Rapid Plzeň 0:0

„Nám se zápas vůbec nepovedl, s výkonem nemůžu být spokojený. I když jsme měli územní převahu, nevypracovali jsme si pořádnou šanci. A penalty jsou už potom vždycky loterie. Pro nás je to komplikace, protože jsme soupeři, který je v tabulce za námi, darovali body," stýskal si trenér Stříbra Lukáš Pleško.

„Dva body z venku se vždycky počítají. Utkání ale moc hezké nebylo, hrálo se už na trávě, ale byl to hodně těžký terén. V první půli byli domácí lepší, pak naopak my. Vypracovali jsme si i tři vyložené šance, mohli jsme mít tak i všechny body, ale i se dvěma jsme spokojení,“ řekl kouč Rapidu Pavel Šimsa.

PK: 3:4. Rozhodčí: Jakš - Rubáš, Strolený. ŽK: 2:5. Diváci: 62. Stříbro: Dolejš - Pavlas (67. Gontkovič), Kolena, Marek Vyšín, Vejvoda, Korynta, R. Skopový, Makrlík (67. Kertis), Bůžek (67. Kohut), Lanfranchi, Tůma. Trenér: Lukáš Pleško. Rapid Plzeň: J. Liška - Kořenek, J. Kadlec, Klekner, Čupalka, Drtil, Ungr, Ježek, Holík (61. Harmady), Veber, Buček. Trenér: Pavel Šimsa.

Holýšov - Nepomuk 2:1

„V prvním poločase byl lepší soupeř a ujal se vedení, ale my jsme naštěstí pěknou střelou Štěpána z poměrně velké dálky dokázali vyrovnat. Po změně stran jsme podle mého názoru byli lepší my, převzali iniciativu a nakonec vstřelili vítězný gól," komentoval trenér Holýšova Jiří Jakš.

„Byl to zápas dvou rozdílným poločasů. Ten první jsme měli jasně ve své moci, herně to bylo z naší strany výborné. Ale v poslední době jsme absolutně impotentní v zakončení. Takže místo toho, abychom vedli v poločase 5:1, byl stav nerozhodný 1:1, protože jsme dostali nešťastný gól. Ale to se stane, daleko víc mně vadí, jak jsme odešli ve druhé půli. Soupeř zjednodušil hru, my jsme se s tím nedokázali vyrovnat a podruhé inkasovali. Tohle se nesmí stávat, takže nakonec je z toho zasloužená prohra, protože druhý poločas byl z naší strany tragický," nebral si servítky trenér Nepomuku Josef Viktora.

Poločas: 1:1. Branky: 24. Štěpán, 80. Šperl - 18. Skala. Rozhodčí: Havránek - Říha, Mifková. ŽK: 3:2. Diváci: 105. Holýšov: Chrž - Kaas (56. J. Vítek), Juráš, T. Vítek (46. Šlégl), Valachovič, Šperl, Michálek, Kraus, Štěpán, Staněk (90. Trhlík), Šobr (84. Černohorský). Trenér: Jiří Jakš. Nepomuk: Flandera - Panc, Voráček, Skala, Kozák (46. R. Rous), Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza, Kašpar, D. Šmíd (46. Knapp), A. Viktora (72. Váňa). Trenér: Josef Viktora.

Vejprnice - Horní Bříza 2:0

„Maximální spokojenost. Po dvou porážkách jsme chtěli naplno bodovat, což se nám povedlo. První půle nebyla dle našich představ, změnili jsme trochu rozestavení, abychom Břízu trochu překvapili, protože jsme věděli, že je na nás nachystaná. Po přestávce jsme se zlepšili a vytvořili jsme si šance, které jsme proměnili. Neproměnili jsme navíc penaltu. Podržel nás také gólman Turek a následně po jeho zranění i Vavrík,“ těšilo trenéra Vejprnic Lukáše Paula.

„Do zápasu jsme dobře vstoupili, v první půli jsme byli nebezpečnější, jenže neproměnili jsme tři tutovky. Vychytal nás gólman Turek. V poločase jsem kluky upozorňoval, že Vejprnice zvýší aktivitu. To se také stalo, udělali jsme chybu a soupeř po rychlé akci otevřel skóre. Od té doby byly Vejprnice lepší, my jsme zase zahodili jednu šanci a rozhodl druhý gól po akci, které předcházel faul na našeho hráče. Taky jsem k tomu řekl rozhodčímu své a dostal jsem žlutou kartu. Pak ještě nedali domácí penaltu, ta byla taky hodně přísná. Vejprnice vyhrály zaslouženě, závěr si pohlídaly," sdělil kouč Horní Břízy Aleš Zach.

Poločas: 0:0. Branky: 57. Dvořák, 86. Heller. Rozhodčí: Fillinger - Šimek, Sladký. ŽK: 2:1. Diváci: 80. Vejprnice: Turek (46. Vavrík) - Heindl, Dvořák, Baxa, Rada, Kolář (78. Šteffel), Bayer (90+2. Homolka), Bernard, Kotva, Puhlovský, Heller. Trenéři: Roman Baxa a Lukáš Paul. Horní Bříza: Schimmer - Voves, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd, Do Thanh Tung, Potoček (62. M. Paukner), Netáhlo, J. Kraček, J. Mašek (75. Sedlecký). Trenér: Aleš Zach.

Chotíkov - Tlumačov 0:2

„Těžko se mi to hodnotí, těžko tuto porážku koušu. Byli jsme jednoznačně lepší, v poločase jsme mohli vést alespoň 5:0, ale naše nemohoucnost byla až trapná. Spálili jsme neskutečně moc šancí, naopak soupeř dal z první střely na branku vedoucí branku. Poté jsme sice tlačili, vytvořili si nějaké brankové příležitosti, ale spíš to byla křeč. Přitom jsme věděli a hráči upozorňovali, že ani Tlumačov se sám neporazí," zlobil se hrající trenér Chotíkova Petr Kučera.

„Před zápasem bychom brali jakýkoliv bodík, ale tohle jsme opravdu nečekali. Je však nutno podotknout, že jsme měli velký kus štěstí. Domácí byli lepší, měli velké šance, ale nedali góly. Kluky musím pochválit za bojovnost a nasazení. Proti tak kvalitnímu soupeři, jakým Chotíkovem je, si vítězství samozřejmě moc vážíme," liboval si kouč Tlumačova Pavel Čadek.

Poločas: 0:0. Branky: 65. Leitl, 90+4. Pfeifer. Rozhodčí: Pena - Špindlerová, Schneider. ŽK: 4:4. ČK: 69. Vil (Chotíkov). Diváci: 64. Chotíkov: Šilhánek - Buchta, Kellner, Denk, Kučera, Klepal, Rubricius, D. Míka, M. Míka, Vild, J. Vlk. Trenér: Petr Kučera. Tlumačov: Touš - Leitl, Svoboda, L. Korelus, Žák, Wold, T. Šindelář, Pfeifer, Hamor, Džugan, Sobotník. Trenér: Pavel Čadek. Pozn.: zápis byl v informačním systému FAČR uzavřen bez střídajících hráčů.

Další program, 21. kolo - sobota 17.00: Zruč - Nýrsko, Černice - Lhota, neděle 16.00: Staňkov - Domažlice B, dohrávky 19. kola - pondělí 17.00: Holýšov - Tlumačov, úterý 18.00: Nepomuk - Rapid Plzeň, dohrávka 20. kola - čtvrtek 18.00: Domažlice B - Bolevec.

