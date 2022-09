OHLASY Z DIVIZE: Horní Bříza nestačila na Jiskru, Doubravka veze z Příbrami bod

„Přestože výsledek napovídá, že naše vysoké vítězství bylo snadné, nerodilo se vlastně vůbec lehce. Domácí fotbalisté se představili jako houževnatý tým, hrající fyzický a soubojový fotbal,“ říkal tachovský kouč Jaroslav Pták.

Zdroj: tvcom.cz

Možná i proto byl výsledek prvního poločasu pouze 0:1 ve prospěch Tachova. „My jsme si v kabině o přestávce řekli, jakým způsobem bychom se měli dostat do jejich obrany a jak naši hru zlepšit. To se povedlo a hra se výrazně zlepšila. Velký kompliment patří našim střelcům, především Hudcovi a Lafranchimu, že to vzali na sebe a rozhodli utkání v náš prospěch krásnými brankami. Díky výrazně zlepšenému výkonu ve druhém poločase jsme stříleli další hezké branky, a dosáhli tak na velmi cenné vítězství,“ liboval si lodivod fotbalového lídra elity Plzeňského kraje a ještě chvíli pokračoval v superlativech.

4. kolo krajského přeboru 2022/2023: TJ START Tlumačov - FK Tachov (na snímku fotbalisté v modrých dresech) 0:8.Zdroj: FK Tachov (Jan Vydra)

„Nedá mi to, abych nepochválil individuální výkon našeho kapitána Jana Viterny, který hrál fantasticky a řídil celou naši defenzivu tak, abychom se mohli věnovat především útočení. Parádní výkon podal i Kuba Šuranský, který nám přijel pomoci a hrál s velkým přehledem a chutí. Nedělám to často, ale kompliment zaslouží i rozhodčí. Utkání řídili přesně a s přehledem,“ dodal.

Zruč? Zatím nejtěžší soupeř, uznal kormidelník Petřína

Stoprocentní doposud zůstávají také fotbalisté rezervního týmu plzeňského Petřína, kteří vyhráli ve Zruči 4:1, ale na tři body se tentokrát pořádně nadřeli. Ještě v 66. minutě totiž svítily na ukazateli skóre dvě velké nuly.

FOTO, VIDEO: Domažlice přehrály silné Zbuzany, rozhodly tři góly v první půli

„Byl to nejtěžší soupeř z těch čtyř, s nimiž jsme se dosud utkali. Zruč mě docela překvapila. Byli jsme lepší po celý zápas, ale domácí dobře bránili a příliš jsme ze hry neměli. Zlomili jsme to až prvním gólem, po němž jsme hned vstřelili další branky. Celkově to byl pro nás nesmírně těžký zápas, ale to je jedině dobře,“ nechal se slyšet hlavní trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

„Zápas velmi dobré úrovně. Hosté sice měli optickou převahu, ale my jsme hráli velice dobře. Dali jsme dokonce jako první gól, ale ten nám nebyl pro ofsajd uznaný,“ posteskl si kouč domácí Zruče Jan Kraus.

Přeštice se vrací z Hostouně bez bodu. Spíš remízové utkání, procedil Purkart

„Zápas asi definitivně rozhodla situace z 66. minuty, kdy soupeř skóroval poté, co rozhodčí otočili aut. My jsme se pak už bohužel moc nesoustředili na fotbal a hosté vedení ještě navýšili. Celkově ale hráčům musím poděkovat. Proti silnému soupeři podali výborný výkon, a také divákům se zápas musel líbit. I přes porážku to beru pozitivně,“ doplnil trenér k hodnocení sobotního střetnutí.

Lhota zabrala, doma skolila neškodný Staňkov

Naprosto totožným výsledkem jako záloha divizního Petřína o víkendu zvítězili také fotbalisté Lhoty. Ti dali zapomenout na debakl na hřišti Rapidu (0:4) a v domácím prostředí porazili trápící se Staňkov 4:1. „Dobře jsme vstoupili do zápasu a celkově jsme měli utkání pod kontrolou. V první půli jsme mohli ještě přidat klidně dva góly, ale neproměnili jsme své šance. Po pauze jsme inkasovali a trochu jsem měl strach, aby Staňkov neožil, ale dali jsme brzo uklidňující gól, který definitivně rozhodl,“ ulevil si kouč Lhoty Petr Nykles.

Ještě o jeden gól více daly Černice, které před vlastními fanoušky přejely Holýšov 5:1. „Nepamatuji si, že bychom byli někdy takto efektivní v zakončení. Proměnili jsme prakticky všechny své šance. Jinak v poli byl aktivnější Holýšov, kombinačně působil lépe a měl převahu. Byl to pro nás i přes vysoké vítězství těžký zápas,“ uznal kouč vítězných Černic Petr Kural.

Divokou přestřelkou skončilo sobotní utkání mezi domácím Baníkem Stříbro a hostujícím týmem z Nepomuku. Fanoušci na Tachovsku viděli celkem osm branek a bláznivou remízu 4:4. „Vzhledem k průběhu zápasu to byla spravedlivá remíza. Nám se zranil gólman a ještě dva obránci. Neměli jsme moc hráčů, a do hry tak musel i můj asistent Luboš Zaoral. I přesto jsme pak třemi pěknými góly otočili zápas z 1:3 na 4:3. V závěru pak Nepomuk srovnal z trestného kopu, když se prosadil z dorážky,“ uvedl trenér Baníku Lukáš Pleško.

Chotíkov opět zvítězil, dvě branky dal kanonýr Lopata

Dělbu bodů nabídl také souboj mezi domácím Rapidem a Nýrskem. V Plzni však příznivci obou mužstev na špatném terénu na jakoukoliv branku čekali marně. Fotbalisté Slavoje Mýto podlehli Vejprnicím 1:2 a Chotíkov v neděli večer uspěl na hřišti TJ Sokol Radnice 3:1. Dva góly obstaral kanonýr Miroslav Lopata.

Výsledky 4. kola krajského přeboru: Lhota – Staňkov 4:1 (2:0, 55. a 69. Kotrnoch, 27. Sulek, 45. Hrdina vlastní – 52. Drudík), Černice – Holýšov 5:1 (2:1, 15., 68. a 83. Peterka, 11. Toman, 87. Hrach – 30. Křivánek), Zruč – Petřín Plzeň B 1:4 (0:0, 87. Mašek – 66. Tětek, 69. Škarda, 81. Levý, 90. Vanc), Stříbro – Nepomuk 4:4 (1:1, 26. Dyk, 67. Zaoral, 70. Kolena, 72. Bůžek – 42. a 51. Kašpar, 58. Kasl vlastní, 88. Voráček), Tlumačov – Tachov 0:8 (0:1, 48. a 82. Hudec, 67. a 74. Lanfranchi, 3. Viterna, 76. Horvát, 80. Kapolka, 84. Braun), Rapid Plzeň – Nýrsko 0:0, Radnice – Chotíkov 1:3 (1:2, 41. Svoboda – 34. a 89. Lopata, 22. Kučera), Mýto – Vejprnice 1:2 (1:1, 39. Pfeifer – 31. a 90.+2. Hejduk).