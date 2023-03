„S body jsem spokojený, s hrou už moc ne. Bylo tam hodně nepřesností na obou stranách, nebylo to moc ke koukání, ale na hřišti jsme byli lepším týmem. Po prohře s Černicemi jsme moc rádi za výhru, čímž jsme odskočili Tlumačovu,“ sdělil Deníku jeden z trenérského triumvirátu Rapidu Plzeň Pavel Šimsa.

Zaváhání z úvodního kola odčinili také fotbalisté Lhoty, kteří před týdnem naivně ztratili vedení 2:0 a proti Tlumačovu jen remizovali (2:2). Tentokrát žlutočerná družina vyzrála na Vejprnice, které na jejich hřišti zdolala 3:1.

Fotbalisté TJ Sokol Lhota (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech).Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„V prvním poločase jsme byli aktivní, dali gól a měli tam další dvě vyložené šance, které jsme ale bohužel neproměnili. Ve druhé půli nás domácí zatlačili a vyrovnali, ale důležité bylo, že jsme na jejich branku dokázali rychle zareagovat. Po změně stran jsme na trávníku sice nebyli lepším týmem, ale kluci bojovali a hráli v obrovském nasazení,“ kvitoval lodivod Lhoty Petr Nykles.

„Myslím si, že jsme si o malý kousíček vyhrát zasloužili,“ tvrdil. Tři body ale byly vykoupeny třemi zraněnými hráči. „Šroubek, Sulek a Diviš, tito kluci se nám zranili. Uvidíme, jak to s nimi bude,“ posteskl si zkušený trenér.

SK Slavia Vejprnice (fotbalisté v červenobílých dresech), archivní snímek.Zdroj: David Koranda

Zatímco ve Lhotě zavládla po zápase spokojenost, v táboře domácí Slavie zklamání. Vejprnice totiž prohrály i svůj druhý zápas jarní fáze, opět navíc na domácí půdě. „Podle mého názoru jsme byli lepším týmem, ale děláme hloupé chyby, které naši soupeři trestají. Směrem do ofenzivy to navíc není ono,“ uvědomuje si jeden z dvojice koučů vejprnické Slavie Lukáš Paul.

„Úvod jara se nám nepovedl, dvakrát jsme doma prohráli. Teď už se ale nedá nic dělat, body musíme získat jinde,“ neklesá trenér Paul na mysli.

Podruhé na jaře naopak uspěli fotbalisté rezervního výběru plzeňského Petřína, kteří tentokrát doma deklasovali poslední Staňkov vysoko 12:1. „Hned z první protiakce jsme vstřelili úvodní branku a prakticky v patnácté minutě bylo hotovo,“ domníval se kouč rezervního výběru plzeňského Petřína Jan Pleticha.

SK Petřín Plzeň B (ilustrační snímek).Zdroj: David Koranda

První poločas jeho tým vyhrál vysoko 8:1, když se čtyřikrát střelecky prosadil mladík Martin Vanc. Po obrátce tempo hry poněkud opadlo, i tak si Plzeňané dokráčeli pro vysokou výhru. „Naše vítězství je zasloužené, to je asi naprosto bez debat. I výsledek odpovídá dění na hřišti. Jen škoda, že jsme herně ve druhé půli nenavázali na výkon z prvního poločasu, ve kterém jsme hráli opravdu dobře a na jeden dotek,“ doplnil Pleticha k vysokému vítězství.

Velice zajímavé utkání se v sobotu odehrálo ve Stříbře, kam na místné umělou trávu přijel k okresním derby vedoucí Tachov. Ten neponechal nic náhodě, i když brzy prohrával, Baník porazil díky skvělé první půli vysoko 6:2.

Zdroj: tvcom.cz

„Domácí sice bojovali, snažili se zahušťovat střed hřiště, ale v bloku nebyli kompaktní a nám se dařilo tento jejich blok překonávat. Byli jsme také velmi produktivní a to byl hlavní důvod, proč jsme první poločas tak výrazně ovládli,“ svěřil se kouč Tachova Jaroslav Pták.

„Odjeli jsme domů nakonec spokojeni, máme ale také o čem přemýšlet. Tím mám na mysli naší vnitřní disciplínu,“ narážel tachovský trenér na výkon ve druhé půli, který měl k ideálu hodně daleko.

Zdroj: FK Tachov

K zápasu se pro Deník vyjádřil i asistent trenéra Baníku Stříbro Luboš Zaoral. „Do zápasu jsme šli s odhodláním to Tachovu co nejvíce znepříjemnit, což se nám na začátku i povedlo, když jsme se dostali do vedení. Soupeř bohužel krásnými góly dokázal skóre otočit. Pak nám byla podle mého názoru upřená penalta, a záhy hosté přidali třetí branku a dostali se na koně. I když jsme nakonec prohráli, hráče musím pochválit za bojovnost a za to, že do zápasu dali všechno. Myslím si, že ve druhé půli, ve které jsme měli na hřišti hned sedm dorostenců, jsme byli i malinko lepší, ale Tachov ukázal kvalitu, zkušenost i fotbalovost. Celkově vyhrál zaslouženě. My jedeme dál," okomentoval zápas.

Radnice dotahovaly, z Holýšova vezou jeden bod

Velmi zajímavé a napínavé utkání viděli v neděli odpoledne fotbaloví fanoušci v Holýšově. Domácí tým vedl nad Radnicemi už 3:1, ale hosté dokázali srovnat.

„Chtěli jsme určitě víc, takže z toho pohledu je bod pro nás ztrátou, ale vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjel a prohrávali jsme o dva góly, tak ho nakonec bereme všemi deseti," uvedl asistent Radnic Roman Štěpánek.

Zdroj: tvcom.cz

„S výkonem nejsme spokojení. V naší hře byla spousta nepřesností, dělali jsme žákovské chyby a neproměňovali šance, které jsme si vytvořili. To všechno nás stálo mnohem lepší výsledek," doplnil Štěpánek, který v Holýšově zaskakoval v roli hlavního kouče za nemocného lodivoda Pavla Aubrechta.

Remízu v neděli uhrálo i Mýto, které na umělé trávě Bolevce v areálu Prokopávka získalo bod za bezbrankovou remízu s Chotíkovem, druhým týmem tabulky. „Jsme spokojení, kluci podali týmový a zodpovědný výkon. Soupeře, který je jinak velmi silný, jsme do ničeho moc nepustili. Škoda, že jsme nedali branku, protože jsme si ji podle mě zasloužili. Myslím si, že jsme na tom byli o trošku lépe než Chotíkov," tvrdil po zápase kouč Slavoje Matěj Spěváček.

Zdroj: tvcom.cz

Ve zbývajícím zápase 17. kola remizovali fotbalisté FK Okula Nýrsko se soupeřem z Černic 3:3. Okula sice v utkání, které hostila umělá tráva v Domažlicích, vedli o dvě branky, ale hosté dokázali skóre dvěma slepenými góly v rozmezí 63. a 66. minuty srovnat. Duel mezi Nepomukem a Zručí byl kvůli nezpůsobilému stavu hrací plochy týmu z jihu Plzeňska odložen. Náhradním termínem je 29. březen (úvodní výkop je naplánovaný na 17 hodin).

Zdroj: tvcom.cz

Výsledky 17. kola krajského přeboru: Vejprnice – Lhota 1:3 (0:1, 53. Hejduk – 13. Kouřil vlastní, 55. Černý, 90. A. Vlček), Petřín Plzeň B – Staňkov 12:1 (8:1, 7., 19., 22. a 30. Vanc, 28. z penalty, 66. a 70. Štefl, 77. a 80. Škarda, 2. Trojovský, 31. Maxa, 38. Tříska – 45. Šimůnek), Stříbro – Tachov 2:6 (1:5, 3. Kolena, 56. Donate – 5. a 24. Sláma, 11. a 33. Lanfranchi, 19. Hudec, 86. Mráz), Rapid – Tlumačov 3:1 (1:0, 3. Holík, 52. Čupalka z penalty, 90+3. Kadlec – 50. Pfeifer), Holýšov – Radnice 3:3 (1:1, 26. Valachovič, 51. Michálek, 66. Vítek – 32. L. Aubrecht, 67. Poláček, 75. Svoboda), Chotíkov – Mýto 0:0, Nýrsko – Černice 3:3 (2:1, 43. a 50. Bastl, 18. Výtisk – 14. Šebek, 62. Zoubek, 66. Fürbacher), Nepomuk - Zruč odloženo (29. března, 17.00).

