Hosté z Rokycanska na Slavii ještě dvě minuty před koncem prohrávali o dvě branky. V samotném závěru se ale nadechli a dvěma slepenými góly vyrovnali. Body se tak po remíze 2:2 dělily. „První poločas byl podle mě vyrovnaný, malinko nebezpečnější jsme byli my. Ve druhé půli trošku sprchlo, přičemž technicky se s hřištěm lépe vypořádaly Vejprnice. Domácí dostali výhodu penalty, kterou Kuba Volák chytil, ale za chvíli přišel další pokutový kop, který už Vejprnice proměnily. Následně přidaly druhou branku a s námi to nevypadalo moc dobře,“ připustil trenér Radnic Pavel Aubrecht.

TJ Sokol Radnice (červení) - archivní snímek.Zdroj: Jindřich Jager

„My jsme ovšem trošku přeskupili řady a kluci ukázali charakter. Z jasné penalty jsme snížili a v závěru pak míč do sítě dostrkali i podruhé po standardní situaci. Byli jsme sice blízko porážce, ale troufnu si říct, že remíza je spravedlivá,“ doplnil lodivod. „Vzhledem k absencím bychom bod před zápasem asi brali, ale po velmi dobrém výkonu ve druhém poločase, kdy jsme ještě v 88. minutě vedli o dva góly, je pro nás remíza ztrátou,“ procedil vejprnický kouč Lukáš Paul.

OHLASY Z DIVIZE: Tachov sestřelil Český Krumlov, Petřín pokračuje v krasojízdě

„Třetím gólem bychom zápas rozhodli, ale ten jsme odmítli, když jsme ze sedmi metrů netrefili prázdnou bránu. Pak přišel hloupý faul, penalta, snížení, což hosty nakoplo a po standardce potom vyrovnali,“ popisoval závěr dramatické bitvy. Za pozitivum označil výkon svých svěřenců po změně stran a fakt, že Vejprnice zůstávají neporažené. Negativem je další zranění (Daniel Svoboda).

Chotíkov v nepříliš pohledném utkání skolil nováčka

Tři body oslavil Chotíkov, který před svými fanoušky zdolal nováčka z Košutky 2:0. „Měli jsme častěji míč na kopačkách a rozdíl ve skóre měl být podle mého názoru vyšší, ale hodně jsme se trápili v koncovce. Celkově považuji tři body za povinné, ale ne po dobrém výkonu. Hra byla z obou stran totiž hodně slabá,“ přiznal hrající kouč Chotíkova Petr Kučera. „Byl to zápas plný nepřesností, my jsme si nedokázali dát tři přihrávky po sobě. Za celé utkání jsme si vytvořili jedinou šanci, ze které jsme dali tyčku. Domácí berou tři body zaslouženě, na těžkém terénu rozhodly jejich větší zkušenosti,“ mínil košutecký Filip Řežábek.

Hrající trenér Chotíkova Petr Kučera.Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

S nulou vzadu uspěly i Černice, které díky šťastné trefě Serhii Bashy zvítězily na hřišti Baníku Stříbro 1:0. „Chtěli jsme a potřebovali jsme vyhrát, což se nám povedlo, ale musíme si přiznat, že po fotbalové stránce vlastně není co hodnotit. Z obou stran to byla holomajzna,“ uvedl asistent Černic Petr Mlnařík.

Jiskra doma zdolala béčko Slavie, dvakrát pálil Došlý. Co řekl trenér Horváth?

Podobně zápas svého týmu hodnotil jeden z trenérů Rapidu Pavel Šimsa. Plzeňané uspěli v Horní Bříze 2:1 a slaví deváté vítězství v sezoně. „Jsme spokojení se třemi body, ale jinak to nebyl moc záživný fotbal. V prvním poločase jsme podali prachbídný výkon, Horní Bříza byla lepší. Po změně stran jsme se zlepšili a troufnu si říct, že jsme lepší byli trošičku my a nakonec dokázali dát i vítěznou branku,“ řekl padesátiletý kormidelník.

Lhota pod novým trenérským týmem vyhrála i druhý zápas

Nesmírně cenné vítězství, navíc druhé za sebou, si na své konto připsala Lhota, která v sobotu zdolala domácí Kaznějov těsně 3:2. „Hrálo se na hodně náročném terénu. Bylo to vyrovnané utkání, v němž mohl zvítězit i Kaznějov. Štěstí se ale přiklonilo k nám, když jsme zvládli utkání otočit. Po změně se snažíme kluky psychicky zvednout, protočili jsme i sestavu a šanci tak dostávají hráči, co předtím tolik nehráli, ale kvalitu určitě mají. Změnili jsme i systém na 3-4-3, hráči se s tím musí trochu sžít, je to náročnější na běhání, ale zatím je vidět, že to je správná cesta,“ těší jednoho z nových koučů fotbalové Lhoty Václava Bezdičku, jehož týmu zajistil tři body zkušený fotbalista Ondřej Kotrnoch, jenž dal Kaznějovu hned dvě branky.

Fotbalisté TJ Sokol Lhota (žluté dresy) - archivní snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

„V domácím zápase se Lhotou jsme se chtěli vrátit po předchozích dvou nezdarech zpět na vítěznou vlnu. Čekali jsme těžký zápas, a to se potvrdilo. Utkání bylo vyrovnané, ale soupeř byl důraznější v osobních soubojích a nám se nedařilo dostat se do jeho dobře organizované obrany. Když už jsme se dostali ve druhém poločase do vedení, tak se nám nedařilo držet míč na našich kopačkách a Lhotě se podařilo vyrovnat po rohovém kopu na 2:2. To soupeře nakoplo a v poslední desetiminutovce se mu ještě podařilo zápas strhnout na svoji stranu, což už se nám stalo v této sezoně bohužel poněkolikáté,“ bědoval po prohraném mači fotbalista nováčka z Kaznějova František Rusňák.

Ve zbývajících zápasech 13. kola se po výsledku 2:1 radovali hosté. Nýrsko porazilo v azylu v Domažlicích "domácí" Mýto a Nepomuk uspěl ve Zruči.

Výsledky 13. kola krajského přeboru: Chotíkov – Košutka 2:0 (1:0, 36. Míka, 80. Huml), Horní Bříza – Rapid Plzeň 1:2 (1:1, 37. Čeliš – 35. Ježek, 76. Koranda), Vejprnice – Radnice 2:2 (0:0, 65. z penalty Heller, 69. Csambal – 88. z penalty Esterka, 90. Rýdl), Kaznějov – Lhota 2:3 (0:1, 27. Vondráček, 54. Višnovský – 22. a 83. Kotrnoch, 63. Hyneš vlastní), Stříbro – Černice 0:1 (0:1, 6. Basha), Mýto – Nýrsko 1:2 (1:0, 4. Hatina – 68. Vágner, 88. Antonovics), Holýšov – Petřín Plzeň B 3:3 (2:0, 15. a 51. Krystl, 17. Šmíd – 63. a 89. Tříska, 80. Hájek), Zruč – Nepomuk 1:2 (0:2, 56. Mošna – 1. Nový, 20. Kašpar).

