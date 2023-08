OHLASY Z DIVIZE: Petřín spasila trefa Provoda, Doubravka remizovala v Sokolově

Ale ani to efekt nepřinášelo. A když už v 85. minutě jeden z nových mužů na hřišti Tříska vyrovnal, mohla si v závěru vzít Zruč po dalším úniku vedení zpátky na svoji stranu. Gólman Edelman fauloval v šestnáctce soupeře, ale exekutor penaltu zahodil, a tak se body po nerozhodném výsledku 1:1 dělily.

Trenér Zruče Jan Kraus.Zdroj: David Koranda

„Kdyby mi před zápasem někdo řekl, že si odsud odvezeme bod, tak bych ho bral všemi deseti, ale takhle…,“ říkal tichým hlasem ostřílený zručský trenér Jan Kraus. Bylo vidět, že i on byl vývojem zápasu zaskočený. „Dobře jsme se na to připravili. Věděli jsme, co budou domácí hrát. Nakonec jsme sahali po vítězství,“ doplnil. A vrátil se ještě k penaltě v závěru.

„Náš stabilní exekutor nastoupil po střevní chřipce, jsem rád, že utkání zvládl celé, ale na penaltu nešel. Ale na kdyby se nehraje, bod bereme, kluky to snad nakopne. Nebyli jsme úplně komplet, ale zvládli jsme to,“ uzavřel Jan Kraus.

„Soupeř přijel připravený, dobře bránil, celých devadesát minut byl zalezlý. V první půli jsme si nepohlídali jeden náhodný brejk a Zruč šla do vedení. Potom jsme nebyli schopní protlačil se přes obranný val a dát gól,“ kontroval Jan Pleticha, jeden z trenérů petřínské rezervy. „Nakonec můžeme být rádi za bod, protože náš brankář chytil penaltu,“ připomněl další důležitý moment.

Fotbalisté SK Petřín Plzeň B (červení), archivní snímek.Zdroj: Vlaďka Štychová

„Ale je teprve začátek soutěže, jedeme dál. Musíme se v dalších zápasech, které nás čekají připravit na to, že obraz hry bude pokaždé podobný. Není moc týmů, které si to s námi přijedou rozdat na férovku,“ dodal na závěr Jan Pleticha.

Chotíkov se s Vejprnicemi rozešel bezbrankovou remízou

Ani druhé páteční utkání vítěze nakonec nepřineslo, když Chotíkov doma remizoval s Vejprnicemi 0:0. „Dva měsíce zpátky jsme v Chotíkově dostali pětku, teď jsme remizovali, bod bereme,“ říkal kouč Vejprnic Lukáš Paul.

FC Chotíkov 1932 (černožlutí), archivní snímek.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

„Pozitivem je to, že jsme znovu, pokud počítám i přípravná utkání, udrželi čisté konto a já věřím, že gólově se zase prosadíme v dalších zápasech,“ doplnil dvaačtyřicetiletý kormidelník. „Měli jsme dvě třetiny zápasu pod kontrolou, hráli jsme dobře, kombinovali, ale chybělo nám finále. Na tom musíme zapracovat, góly nám chyběly už i v přípravě,“ svěřil se hrající kouč domácího Chotíkova Petr Kučera.

Grandiózní obrat Horní Břízy, která doma přehrála Holýšov

Zatímco v pátek bylo gólů jako šafránu, hned v prvním sobotním duelu se fanoušci ofenzivního fotbalu nenudili. Horní Bříza s Holýšovem prohrávala po prvním poločase už 0:2, navíc hrála od 41. minuty o deseti bez vyloučeného Matěje Trojance. Přesto se nevzdala, skóre otočila a zvítězila 5:3.

PODÍVEJTE SE: Vítězství na úvod! Tři domažlické body trefil střídající Dvořák

„Po dvaceti minutách jsme byli zralí na ručník. Hráli jsme špatně, neplnili jsme to, co jsme měli. Celé se to změnilo až po vyloučení Matese Trojance. O pauze jsme si řekli něco v šatně, kluci si to mezi sebou vyříkali. Pak se to celé otočilo, byli jsme jako vyměnění. Celý tým ukázal enormní mentální sílu, čehož si obrovsky cením. Ve druhé půli jsme Holýšov už k ničemu nepustili,“ radoval se po výhře nový trenér fotbalové Horní Břízy Michal Kubice.

SK Horní Bříza (zelení), archivní snímek.Zdroj: Deník/Filip Nekola

„V první půli jsme byli enormně efektivní, kdy jsme proměnili obě gólovky. Břízu jsme naopak kromě jedné střely do tyče k ničemu nepustili. Vedli jsme 2:0, hráli proti deseti. Úplně nemám rád ten pojem Csaplárova past, ale kluky jsem o pauze upozorňoval, že Bříza na nás ještě vletí a bude to chtít zkusit zvrátit. Bohužel jsme byli strašně pasivní a dostali jsme branku. Pak jsme ještě dokázali odskočit. Klíčový moment ale byl, že jsme nedokázali dát čtvrtý gól, kdy jsme běželi sami na branku. Po srovnání Bříze narostla křídla a čtvrtou, poněkud šťastnou brankou, utkání otočila. Každopádně jsme to měli zvládnout, aspoň na ten bod to uhrát. Máme ale hodně mladý tým. Naopak na Bříze bylo vidět, že strávila rok v divizi, především v osobních soubojích měla nad námi značně navrch,“ uznal kouč holýšovského týmu Milan Dejmek.

Nepomuk i Rapid si na domácím hřišti s chutí zastřílely

Spousta branek padala také v Nepomuku, kam přijely Černice. Domácí potvrdili roli favorita a svého soupeře deklasovali vysoko 6:1. Tři body za přesvědčivé vítězství slaví také Rapid, který doma přehrál Mýto 4:0. „Po celou dobu zápasu jsme udávali tempo hry, a to jsme ještě nějaké šance bohužel nevyužili. Na druhou stranu i soupeř měl dvě stoprocentní příležitosti, a kdyby je proměnil, mohl se zápas vyvíjet jinak. Celkově ovšem máme tři body zcela po zásluze,“ tvrdil jeden z trenérů Rapidu Plzeň Zbyněk Jiskra.

Chotíkov dostal v generálce sedmičku. Hodně mi to ukázalo, říká trenér Kučera

Lhota doma těsně zdolala sympaticky hrajícího nováčka

Další utkání mezi Lhotou a Košutkou vyhráli znovu domácí, ale jen těsně 2:1. „První zápas sezony jsme chtěli vyhrát, ale brzy jsme po nedůrazu inkasovali. Kluky ale musím pochválit za to, jak se z toho otřepali a po zbytek poločasu dominovali. Škoda jen, že jsme ze šancí, které jsme si vytvořili, dali jen dvě branky,“ uvedl trenér Lhoty Petr Nykles.

Fotbalisté TJ Košutka Plzeň (modrobílé dresy), archivní snímek.Zdroj: David Koranda

„Na začátku druhého poločasu přišla komplikace, kdy jsme šli do deseti a pak se podvědomě zatáhli. Košutka nás tlačila, měla dvě tři šance, ale nás podržel brankář Bláha. I my jsme měli nějaké příležitosti, ale skóre se už neměnilo. Hráče musím pochválit za bojovnost a za to, že na hřišti nechali srdce,“ dodal k zápasu zkušený kouč a ocenil i soupeře. „Košutka? Sympatický výkon,“ řekl.

Ve zbývajících zápasech remizovalo Nýrsko se Stříbrem 1:1 a Radnice porazily nováčka z Kaznějova 2:1, když o svém vítězství rozhodly až v závěru.

Petřín Plzeň B – Zruč 1:1 (0:1, 85. Tříska – 18. Mošna), Chotíkov – Vejprnice 0:0, Horní Bříza – Holýšov 5:3 (0:2, 51. a 90+3. J. Trojanec, 53. Čeliš, 61. M. Paukner, 82. S. Rous – 2. a 19. D. Zavadil, 53. Šmíd), Nepomuk – Černice 6:1 (3:0, 2. a 22. Kalabza, 42. Vosyka, 58. Baran, 68. A. Viktora, 86. Vladař – 54. Tsubera), Nýrsko – Stříbro 1:1 (0:1, 66. Pavlík – 8. Tůma), Lhota – Košutka Plzeň 2:1 (2:1, 19. a 45. Jan Peterka – 4. Triner), Rapid Plzeň – Mýto 4:0 (1:0, 18. Křen, 49. Řehoř, 82. Ježek z penalty, 87. Lang vlastní), Radnice – Kaznějov 2:1 (1:0, 48. Kroc, 88. L. Aubrecht - 75. J. Vondráček z penalty).