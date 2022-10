Po jedenáctém kole krajského přeboru zůstávají fotbalisté Tachova i nadále stoprocentní. Na jejich brilantním tažení letošním ročníkem nic nezměnila ani rezerva divizního Petřína, která s Tachovem už v pátek večer prohrála na domácím hřišti vysoko 1:5. „Béčko proti Tachovu v pátek předvedlo paradoxně, co se přístupu k zápasu a nasazení týká, asi nejlepší výkon v této sezoně. Poté, co jsme šli do vedení, byla proti nám odpískána penalta, která podle mého názoru prostě nebyla, a to nás vyvedlo na pět minut z koncentrace a dostali jsme i druhý gól. Pak jsme opět byli víc než vyrovnaným soupeřem výbornému Tachovu,“ tvrdil trenér Petřína Jan Pleticha.