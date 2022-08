Před startem letošního ročníku krajského přeboru se tak nějak očekávalo, že fotbalisté FK Tachov, kteří vloni postoupili z I. A třídy, budou patřit k hlavním aspirantům na postup do divize. Ale že sezonu odstartují drtivou výhrou 8:1 nad štikou loňského ročníku elity kraje – TJ Sokol Radnice, to je možná malinko překvapení. Rozhodnuto bylo v Tachově už po poločase, který domácí borci vyhráli 5:1, ačkoliv od páté minuty na soka z Rokycanska ztráceli jeden gól.

1. kolo krajského přeboru 2022/2023: FK Tachov (hráči v modrých dresech) - TJ Sokol Radnice (červení) 8:1 (5:1).Zdroj: web FK Tachov

„Zápas se pro nás nezačal vyvíjet moc dobře, začali jsme trochu staticky a soupeř nás po naší chybě hned v úvodu potrestal gólem. Byli jsme ale i na tuto možnost připraveni a hned jsme zvýšili aktivitu. Zlepšili jsme pohyb, zpřesnili a hlavně zrychlili kombinaci a brzy vyrovnali. Následně jsme přidali další dvě branky a to už jsem byl klidný. Soupeře jsme výrazně přehrávali a přidali do poločasu další branky,“ mohl být spokojený trenér Tachova Jaroslav Pták.

Po změně stran jeho svěřenci přidali ještě další tři góly a na úvod nováčkovského ročníku slavili výhru 8:1. „Ve druhé půli vzhledem k výsledku tempo výrazně opadlo, hosté se snažili více útočit, naše obrana ale fungovala spolehlivě. Znovu jsme postupně přebrali iniciativu a přidali jsme další tři branky. Vítězství je výrazné a ukazuje, že stále jdeme správnou cestou a neustále se zlepšujeme,“ těšilo tachovského kouče.

Na druhé straně barikády pochopitelně zavládlo zklamání. „Hra Tachova měla vysokou úroveň, na kterou jsme absolutně nestačili. Potkaly se dva rozdílné fotbalové světy a bylo to vidět. Zlepšení u nás může nastat, pokud začneme dělat fotbal tak jako v minulé sezoně,“ ví trenér Radnic Pavel Aubrecht.

Výborně do sezony vstoupil také druhý nováček – rezerva SK Petřín Plzeň. Ta na domácím hřišti přehrála Vejprnice 3:0. „Hráli jsme hned po áčku, takže to bylo trošku hektické, ale jsem rád, že jsme utkání zvládli. Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti,“ liboval si trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

Drtivý debakl žlutočerné Lhoty

Ještě lépe do nové sezony vstoupili fotbalisté Tlumačova, kteří doma přejeli ambiciózní Lhotu jasně 4:0. Možná, že poněkud nečekaně, ale zaslouženě.

1. kolo krajského přeboru 2022/2023: TJ START Tlumačov (žlutí) - TJ Sokol Lhota (hráči v černých dresech) 4:0 (2:0).Zdroj: Jiří Pojar

„Lhota byla sice fotbalovější a více na míči, ale ze hry si vytvořila šance až ve druhé půli. To my jsme těch příležitostí měli více a myslím si, že jsme zaslouženě zvítězili,“ tvrdil tlumačovský lodivod Pavel Čadek, jehož mužstvo uklidnil první gól ve 35. minutě a ještě více druhá branka v závěru úvodní půle.

Spravedlivá remíza Okuly s Baníkem

Čtyři branky nabídlo také utkání mezi domácím Nýrskem a Baníkem Stříbro. Tady se ovšem body po remíze 2:2 dělily. „Měli jsme možná malinko více ze hry, byli jsme více na balonu, ale celkově je remíza asi spravedlivá. Dvakrát jsme vedli, ale dostali jsme dvě branky z rohového kopu domácích,“ posteskl si jeden z trenérů Stříbra Luboš Zaoral, který je rád, že už se v přeboru nekopou penalty. „Jsme určitě rádi, je to normálnější,“ usmál se lodivod Baníku.

Nepomuk otočil bitvu s ex-divizním Mýtem

Ziskem tří bodů za vítězství 2:1 zahájili letošní pouť krajským přeborem fotbalisté Nepomuku, kteří na domácím hřišti zdolali ex-divizní Slavoj Mýto těsně 2:1. Pro družinu trenéra Josefa Viktory se ale nejednalo o jednoduché utkání. Hosté totiž zásluhou Hatiny vedli, ale Nepomuk záhy srovnal a vítěznou branku vstřelil v 84. minutě Chalupný.

„Před zápasem jsme z důvodu dovolených měli problémy se sestavou, ale je štěstí, že máme tak široký kádr. Do zápasu jsme šli s respektem, ale zvládli jsme to. Celý mančaft musím pochválit, protože kluci makali včetně několika dorostenců, kteří na hřišti nechali krev,“ kvitoval nepomucký trenér. „V prvním poločase jsme byli o malinko lepší my, po změně stran zase soupeř, ale paradoxně jsme vstřelili vítěznou branku právě my,“ oddechl si Josef Viktora.

Chotíkov zdemoloval Staňkov

V neděli večer rozdrtil Chotíkov soka ze Staňkova 7:1 a Zruč uspěla v Holýšově (2:1). Na Rapidu se utkání v sobotu dopoledne proti Černicím nehrálo – bylo odloženo kvůli nezpůsobilému stavu hrací plochy, který poznamenal vydatný páteční liják. O náhradním termínu se bude teprve jednat.

Výsledky 1. kola krajského přeboru: Petřín Plzeň B – Vejprnice 3:0 (2:0, 21. Kotěšovec, 34. Štefl, 74. Vanc), Tachov – Radnice 8:1 (5:1, 9., 30. a 44. Lanfranchi, 40. a 84. Hudec, 33. Michal Krč vlastní, 74. Habart, 88. Umanskyi – 5. Huttr), Nýrsko – Stříbro 2:2 (0:1, 54. a 80. Pavlík – 16. Bůžek, 78. Dyk), Nepomuk – Mýto 2:1 (1:1, 35. Skala, 84. Chalupný – 21. Hatina), Tlumačov – Lhota 4:0 (2:0, 42. a 74. Džugan, 35. Kobes, 57. Rottenborn), Holýšov – Zruč 1:2 (1:0, 6. Štěpán – 52. Kubeš, 78. Kazda), Chotíkov – Staňkov 7:1 (4:0, 4. a 46. Denk (obě z penalty), 16. a 68. Kuhajda, 25. Lopata, 31. David Míka, 81. Vild - 90. Dolejš), Rapid Plzeň – Černice odloženo (podmáčený terén).

