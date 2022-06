FOTO: Konec nadějí, Svéradice sestupují. Byli jsme impotentní, hlesl trenér

První branku vstřelil v 62. minutě Hrdina, na niž navázal o šest minut později ještě Liška. „Věděli jsme, že první gól nejspíš rozhodne, a také se tak stalo,“ poznamenal kouč. „Jinak to bylo vyrovnané utkání. Každý chvilku tahal pilku. Kralovice ukázaly, že skončily v soutěži na čtvrtém místě právem a že výhra v krajském poháru také nebyla náhodná,“ chválil svého protivníka Milan Kucharič, jenž ovšem za ústřední postavu klíčového dvojboje letošní sezony označil svého brankáře. „Láďa Jánský byl hvězdou celé této baráže. Předváděl neskutečné zákroky, on byl bezchybný,“ chrlil trenér superlativy na zkušeného čtyřicetiletého veterána mezi třemi tyčemi.

Fotbalisté Baníku Stříbro (na archivním snímku hráči v bílých dresech) porazili v odvetě FK Žákava 2:1 a radují se z udržení krajského přeboru.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Krajský přebor udrželi kromě Staňkova také fotbalisté Stříbra, kteří po remíze na hřišti FK Žákava 2:2 doma svého soka udolali těsně 2:1. Vítěznou branku vstřelil v 70. minutě Tomáš Vejvoda. „Musím pochválit soupeře, který byl výborný. Obzvlášť někteří kluci Žákavy jako Soukup, Nekola nebo Boukal nám dělali velké problémy. Kdyby dal soupeř za stavu 1:1 tutovou šanci, kterou měl, bylo by to složité. My to ale přečkali, a pak dali po dlouhém autu vítězný gól,“ oddechl si trenér Baníku Stříbro Lukáš Pleško, který si pak pochvaloval atmosféru duelu. „Neskutečné. Měli jsme kotel, lidé nás hnali dopředu," žasl lodivod, jenž setrvání v krajském přeboru slavil se svou družinou až do rána. „Malinko se to protáhlo," přiznal Pleško s úsměvem.