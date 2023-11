1/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 2/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 3/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 4/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 5/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 6/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 7/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 8/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 9/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 10/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 11/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 12/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 13/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 14/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 15/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 16/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 17/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 18/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 19/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 20/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 21/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 22/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 23/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 24/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 25/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 26/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 27/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 28/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 29/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 30/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 31/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 32/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 33/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 34/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 35/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 36/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 37/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 38/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 39/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 40/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 41/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 42/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 43/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 44/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 45/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 46/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 47/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 48/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 49/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 50/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 51/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 52/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 53/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1. 54/54 Zdroj: David Koranda Krajský přebor, 15. kolo: SK Slavia Vejprnice (sešívané dresy) - SK Rapid Plzeň (modří) 2:1.

„V prvním poločase měli hosté více ze hry, častěji drželi míč na svých kopačkách, ale my si vytvořili tři nebezpečné příležitosti, ze kterých jsme jednu dokázali proměnit. Soupeř měl naopak pouze jednu gólovku, ale nás podržel brankář Turek,“ ilustroval Paul obraz hry v prvním dějství. „Ve druhé půli jsme tam měli zase krátkou pasáž, kdy jsme vypadli z role, ale přečkali jsme to a přidali druhý gól. Když jsme pak v 88. minutě inkasovali, vzpomněl jsem si na utkání s Radnicemi, které jsme takto ztratili v závěru, ale tentokrát se historie neopakovala, my vyhráli a přezimujeme druzí,“ doplnil kouč.

Čtvrtou výhru nepřidali. Lhota přivezla z Černic jen bod

Po třech výhrách v řadě ztratila Lhota, která jen remizovala na hřišti Černic 2:2. „Před zápasem nám kvůli nemoci vypadli klíčoví hráči, přišli jsme o pět hráčů základní sestavy. Zbytek týmu, kdy jsme si museli pomoci i kluky z béčka, se ale s tím dobře popral. Bohužel jsme udělali dvě chyby, které soupeř potrestal. My jsme naopak své další šance neproměnili. Vzhledem k situaci, ve které jsme se nacházeli, ale bod z venku bereme,“ uvedl kouč Lhoty Václav Bezdička.

Krajský přebor, 15. kolo: TJ Sokol Plzeň Černice (modré dresy) - TJ Sokol Lhota 2:2.Zdroj: Deník/Milena Sojková

Venku naopak naplno uspěl Nepomuk, který i díky hattricku Matyáše Kašpara vyhrál ve Stříbře jasně 5:2. „Výsledek je pro domácí asi krutý, ale my jsme využili vysokého napadání a chyb v obraně soupeře,“ zhodnotil zápas kouč Josef Viktora. „Myslím si, že herně jsme obstáli, kluci podali nejlepší podzimní výkon, ale opět nás srazily individuální chyby v defenzivě,“ posteskl si asistent Baníku Luboš Zaoral. „Dalo by se říct, že jsme soupeři darovali čtyři góly úplně sami,“ pokrčil rameny. S ním ostatně souhlasil i nepomucký kouč Josef Viktora.

Horní Bříza zabrala, v posledním utkání podzimu zvítězila

Po dvou porážkách naplno bodovali fotbalisté Horní Břízy, kteří v derniéře sezony zdolali doma Košutku 4:2. „Musím kluky pochválit. Za ošklivého počasí a těžkém terénu všichni makali celých devadesát minut, což nám nakonec přineslo ovoce. A já si myslím, že naše vítězství bylo zcela zasloužené,“ sdělil Deníku spokojený trenér fotbalové Horní Břízy Michal Kubice.

OHLASY Z DIVIZE: Oslabený Tachov otočil domácí utkání s béčkem Jiskry

„Dobře jsme začali. Trefili jsme tyčku, břevno, dali jsme první gól, ale pak domácí zabrali a do konce prvního poločasu skóre otočili. Po změně stran jsme prostřídali, vytvořili jsme si nějaké šance, ale ty jsme nedali,“ smutnil kouč Košutky Filip Řežábek. „Soupeř naopak přidal další dvě branky a nic na jeho výhře nezměnila ani náš druhý gól v závěru. Horní Bříza zaslouženě zvítězila,“ dodal mladý kouč nováčka, který přezimuje na poslední příčce.

Fotbalisté TJ Košutka Plzeň, archivní snímek.Zdroj: David Koranda

Bláznivé utkání viděli fanoušci v Kaznějově, kam přijelo Nýrsko. To si domů nakonec odvezlo cenný bod za divokou remízu 3:3. „Trávník nebyl špatný, ale by dost podmáčený, takže místo fotbalu to byl spíš boj. My jsme prohrávali, ale dokázali jsme rychle skóre otočit. Klíčovým okamžikem zápasu byl závěr první půle, kdy jsme měli velkou šanci, ale místo toho soupeř vyrovnal. Ve druhé půli jsme byli pod tlakem, domácí se s terénem mnohem líp vypořádali, ale nakonec máme bod, za který jsme rádi,“ svěřil se trenér Nýrska Petr Výtisk.

Robstav loupil na půdě Motorletu, obrat zařídily přesné centry Martina Zemana

„Myslím si, že jsme byli herně lepší, asi bychom si zasloužili o jeden gól vyhrát, ale jsme nováček a bod nakonec určitě bereme,“ kontroval k bláznivému utkání s Nýrskem lodivod domácího Kaznějova Vladimír Pitlík.

Velké překvapení se urodilo ve Zruči, kde domácí tým přehrál po famózním úvodu favorizované Radnice 3:2. Ve zbývajícím zápase posledního podzimního kola zdolal Holýšov před svými fanoušky soka z Chotíkova těsně 3:2.

Výsledky 15. kola krajského přeboru: Petřín Plzeň B – Mýto 4:2 (1:1, 60. a 70. Treml, 17. Heller, 68. Šimáně – 22. Štych, 67. Hatina), Horní Bříza – Košutka 4:2 (2:1, 69. a 87. Reindl, 30. Kraček, 33. Rous – 10. Lemon, 88. Lhoták), Kaznějov – Nýrsko 3:3 (2:2, 4. Filipec z penalty, 45. Jakub Vondráček, 79. Buček – 34. Mašek z penalty, 36. Vágner, 70. Varga), Zruč – Radnice 3:2 (3:0, 9. a 13. Boháč, 16. Motyčák – 57. a 78. D. Kroc), Stříbro – Nepomuk 2:5 (1:3, 1. Gontkovič, 52. Ferdinandy – 24., 29. a 53. Kašpar, 18. a 61. A. Viktora), Vejprnice – Rapid Plzeň 2:1 (1:0, 33. a 73. D. Csambal – 90. M. Fikrle), Černice – Lhota 2:2 (1:1, 21. Müller, 64. Toman – 8. Peterka, 64. D. Křížek), Holýšov – Chotíkov 3:2 (3:1, 3. Kraus, 17. Krystl, 34. Šperl – 39. D. Míka, 76. Denk).

Jiskra zasadila soupeři mat po čtyřech minutách, Admira si nakonec odvezla bůra