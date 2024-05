"Trenér nás namotivoval. Sice hrajeme o třetí až šesté místo, ale béčko Petřína je asi nejkvalitnější tým krajského přeboru, tak jsme se chtěli proti němu vytáhnout. Navíc já jsem měl větší motivaci, protože jsem dva roky hrál dorosteneckou ligu za Petřín. Takže jsem chtěl porazit klub, v kterém jsem byl. Důležité bylo, že dorazili kluci, kteří původně neměli být na zápase. Nechtěli jsme si uříznout ostudu a ukázat, že jsme zaslouženě v popředí tabulky," říká Jiří Šmíd.

Trenér Dejmek kritizoval mužstvo po předposledním utkání (0:0) s Radnicemi za tempo na úrovní přáteláku…

Ano, nelíbil se mu náš výkon. Ale sezona je dlouhá, takže únava je určitě znát. Minimálně ode mě slýchá na trénincích dost často, že jsem unavený (smích), což se mu dobře neposlouchá. Oba týmy se zaměřily hlavně na defenzivu. Nechtěli jsme Radnice podcenit, ale výkon byl celkově v nižším tempu. Měl jsem dvě tutovky, které jsem neproměnil. V posledních kolech jsme se zlepšili v obraně, dostáváme málo gólů.

Jak jste viděl své góly?

Při prvním gólu Petřín nakopl balon na naši polovinu hřiště, kde to Venca Křeš vykombinoval a přihrál Radkovi Kokoškovi, který to potáhl po lajně a naservíroval mi balon před bránu mezi obránce a gólmana a trochu se štěstím jsem to uklidil pod břevno. Před druhým gólem jsem dostal pas do lajny, utekl jsem obránci, čekal jsem náběh někoho ze spoluhráčů před bránu, tak jsem centroval, ale balon prolétl až ke druhému rohovému praporku, kde byl Radek Kokoška, který nahrál Vencovi Křešovi, ten to zatáhl do vápna, nacentroval a já střílel do protipohybu gólmana.