Fotbalisté Startu Tlumačov vyhráli ve 30. kole I. A třídy nad Žákavou 6:0 a posunuli se na jedenácté místo tabulky, což by jim kolo před koncem sezony zajistilo záchranu soutěže. Žákava je šestá. Tlumačov jednoznačným vítězstvím prodloužil sérii výher na sedm zápasů. V neděli hraje v Plzni se Smíchovem, který je pátý.

Na archivním snímku zápas Křimice - Tlumačov (žluté dresy) 4:0, 20. dubna 2024. | Foto: Deník/Martin Švec

Také Žákava měla před střetnutím se Startem úctyhodonou sérii sedm duelů bez porážky. "Věděli jsme, že to nebude nic snadného, ale my do každého zápasu jdeme s tím, že nám jde o život a chceme vyhrát. Kluky jsem nabádal, aby na hřišti bylo od první minuty znát, že soupeř už o nic nehraje a my chceme být všude první, vše vyhrát a získat tři body," napsal hrající trenér Tlumačova Tomáš Korelus na klubovém Facebooku.

Tlumačov vyhrál první poločas 3:0 díky brankám Šindeláře, T. Koreluse a Lukáše Koreluse z penalty. Lukáš Korelus proměnil i druhou penaltu po změně stran a poslední dva góly zápasu vstřelil Šindelář.

"Za půl roku, co jsem v Tlumačově, není žádný výkon, žádná výhra tak zasloužená jako dnes. Od první minuty, jsme byli všude první, ochotnější, všude jako vítěz a na výsledku je to znát. Ačkoliv k nám přijela Žákava, která byla sedm kol neporažena, na hřiště nastoupil Tlumačov, který chtěl sedmou výhru v řadě. Zcela zaslouženě a zodpovědně jsme si pro ni došli. To, co jsme předvedli na hřišti, předčilo všechna moje očekávání, které jsem v lednu při přebírání týmu měl. A za to smekám. Vyhrát doma s tak silným soupeřem 6:0 není náhoda," řekl Tomáš Korelus.

