„Sportovně musím uznat, že to byla až nezasloužená výhra,“ přiznal Čadek.

Trenér Staňkova Milan Kucharič ml. měl také jasno. „Měli jsme si odvézt tři body,“ řekl trenér poražených.

Rozhodující branka padla v 5. minutě, kdy se prosadil tlumačovský Sobotník. „Začátek zápasu jsme opět zaspali a nereagovali jsme na odražený balon. Hodně šťastná střela, protože všichni byli ve vápně a míč prošel k tyči snad z pětadvaceti třiceti metrů. Situaci jsme měli odbránit jinak, aby k té střele nedošlo,“ mrzelo Kuchariče.

Podle něj byl Tlumačov k poražení. „Celý zápas jsme byli jednoznačně lepší. Přistoupili jsme k zápasu dobře, tlačili jsme soupeře a hráli jsme fotbal. Tlumačov nakopával balony dopředu. V minulém kole jsme s Nýrskem ztratili výhru v závěru utkání. V neděli proti Tlumačovu jsme byli lepší, vytvořili jsme si i šance, ale bohužel nás trápí koncovka. Chybí nám hráč, který by dokázal ze tří šancí dát dva góly. Myslím si, že v posledních dvou zápasech jsme přišli o pět bodů,“ uvedl Milan Kucharič.

Staňkovský trenér zmínil čtyři šance, které si vytvořili čtyři různí hráči. „Jednou jsme hlavičkovali do tyče, pak se Kubinova střela z prostoru mezi penaltou a malým vápnem zastavila mezi koleny gólmana. Šimůnek nedokázal dostat míč do branky. V některých situacích by to chtělo i větší štěstí,“ přál si Kucharič.

„Zasloužili jsme si získat nějaký bod. Porážka strašně mrzí, měl jsem zkaženou neděli. Hráli jsme dobře, ale body nemáme,“ dodal.

Tlumačovský Pavel Čadek byl spokojený pouze se třemi body. „Výkon nebyl dobrý. Hra byla vlažná, bez pohybu. Kromě branky na 1:0 jsme si vytvořili ještě dvě gólovky. Nedokážu říct, proč jsme hráli špatně. Staňkov mě docela překvapil, hrál dobře a nemá špatné mužstvo,“ vysekl poklonu soupeři.

Podle Čadka by podobný výkon na soupeře z horní poloviny tabulky nestačil. „Myslím si, že jsme zápas podcenili. Kluky jsme přitom upozorňovali, že Staňkov už sbírá body a že není takovým otloukánkem jako před dvěma roky,“ doplnil Čadek.