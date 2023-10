Podruhé v sezoně se fotbalistům Holýšova stalo, že neudrželi nadějné vedení. V Horní Bříze se stala z dvougólového vedení 2:0 a 3:1 porážka 3:5 a v neděli Holýšov prohospodařil dokonce tříbrankový náskok a doma s Petřínem B remizoval 3:3.

Fotbalisté Holýšova (na archivním snímku hráči v modrých dresech) ztratili na domácím hřišti vedení 3:0 - s béčkem SK Petřín Plzeň nakonec remizovali. | Foto: Jindřich Jager

Holýšov vyhrál první poločas 2:0 a brzy po změně stran zvýšil na 3:0. V 63. a v 80. minutě hosté snížili a minutu před vypršením normální hrací doby Petřín B vyrovnal na konečných 3:3.

"Petřín prostřídal, přivezl kluky z A týmu, což nás ale neomlouvá. Nepohlídali jsme si určité věci, ve druhé půli jsme vpředu nepodrželi balon, ztráceli jsme ho, a tak se obrana začala dostávat pod tlak. Všechny míče létaly do vápna, v něm byly závary a Petřín dokázal z těch centrů vyrovnat. Je možné, že nám začaly ubývat síly. Neustále přemýšlím, co se dalo udělat jinak, ale hlavní chybou bylo neudržení balonu a že jsme zalezli, nekombinovali a zoufale odkopávali balony, soupeř toho využil a z tlaku srovnal," řekl trenér Holýšova Milan Dejmek.

Před utkáním čtvrtého Holýšova s druhým béčkem Petřína by domácí trenér bral remízu. "Ale vzhledem k vývoji zápasu je bod ztráta. Za stavu 3:0 bychom měli zápas uhrát do vítězného konce. Bohužel se nám to už stalo v prvním kole v Horní Bříze, nad níž jsme vedli 2:0 a 3:1, ale také jsme neudrželi vedení a prohráli. Tak aspoň že teď máme ten bod," dodal Dejmek.

FOTO, OHLASY: Holýšov loupil v Radnicích a bodově se dotáhl na třetí Rapid Plzeň