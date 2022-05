V nedělním šlágru 24. kola zdolalo béčko Domažlic domácí Radnice 2:1 na penalty a už pomalu slaví postup do divize. Přeskočit ho může jedině druhé Nýrsko, ale to by Benfika musela všechny zápasy prohrát, včetně vzájemného duelu s Okulou (a ta by naopak musela být stoprocentní a Jiskru porazit o šest gólů).

"De facto se dá říct, že jsme rozhodli o mistrovi. Existuje asi jednoprocentní šance, že bychom krajský přebor nevyhráli, ale myslím si, že je už hotovo," je přesvědčen brankář domažlického béčka Adam Bratanič.

Postup do divize je podle něj úspěchem, který hráčům zatím nedochází. "Možná si to uvědomíme za pět nebo šest týdnů, kdy skončí soutěž. Bohužel kvůli pandemii koronaviru jsme mohli být v divizi o tři roky dříve," řekl ve videorozhovoru pro klubové sociální sítě Bratanič.

V nedělním souboji druhých Radnic s první Jiskrou B byli hosté blízko druhé porážce v sezoně. Na gól radnického Fencla ze 63. minuty, ale odpověděl v 85. minutě Hojda - 1:1. Na penalty vyhrála rezerva Domažlic 6:5.

"Zápas jsme nezačali dobře a prvních deset minut byli lepší domácí. Nám všechno trvalo a někteří hráči se ještě zapomněli v šatně. Od 15. minuty jsme začali hrát to, co jsme chtěli. Radnice nám byly vyrovnaným soupeřem, věděli jsme, že jako nováček jsou v laufu. Vyrovnávacím gólem jsme ukázali sílu a jsem strašně rád, že jsme to v penaltách urvali. Smekám před radnickými hráči, protože se hrál krásný zápas pro diváky," uvedl ve videorozhovoru pro klubové sociální sítě hrající trenér domažlického béčka Pavel Javorský.

Měli jsme přidat další góly, myslí si střelec Jiskry Mužík

Se svým asistentem Romanem Pekhartem vštěpují do hlav svých svěřenců vítěznou mentalitu. "Když jsme s Romanem přišli k mužstvu, dali jsme klukům cíl vyhrát krajský přebor. Jdeme zápas od zápasu a každé utkání chceme vyhrát, někde je to snazší a někde těžší. Dva roky se nám dařilo plnit cíl, ale kvůli koronaviru byla soutěž dvakrát přerušena. Děkuju hráčům a Romanovi za to, co jsme dokázali," prohlásil Javorský, který v Radnici odehrál 89 minut.

"Nastoupil jsem po čtyřech týdnech nicnedělání, a proto jsem patřil k jednomu z nejhorších hráčů. Nicméně hrát jsem musel, i kdybych neměl nohy, což jsem chvílemi neměl," konstatoval sebekriticky.

"Samozřejmě jsem na sebe kritický. Pokud se s vedením domluvíme, že přijmeme postup do divize, tak musím na sobě hodně zapracovat," dodal Javorský.

Ve zbývajících šesti zápasech hodlá Benfika útočit na bodový rekord krajského přeboru. "Já nechci dohrát soutěž jen tak, neumím to. Stanovíme si nový cíl, kterým bude zisk co nejvíce bodů," naplánoval Pavel Javorský.

FOTO: Holýšovský trenér zvýšil hlas, změnil systém hry a výsledek se dostavil