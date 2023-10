V 9. kole I. A třídy hrál Tlumačov v Kralovicích (1:5), v 60. minutě za stavu 1:3 dostal Lukáš Svoboda první žlutou kartu. Podle zápisu disciplinárky kvůli projevům nespokojenosti a protestování. "Kritika asistenta rozhodčího v přerušené hře bez hanlivých výrazů "co to máváš za faul!!! to snad nevidíš, jsi slepej," stojí v zápisu komise.