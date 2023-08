Čtyři zápasy, jedna výhra a tři porážky. Výsledkově fotbalistům TJ Slavoj Koloveč, kteří v minulé sezoně ovládli jednu ze skupin I. B třídy a postoupili o patro výš, letní příprava nevyšla. Trenér Martin Steinbrücker ovšem nepropadá panice, s přístupem svých svěřenců byl spokojený.

Fotbalisté TJ Slavoj Koloveč (modří), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

„Myslím si, že naše příprava splnila účel. Sice byla krátká, ale tak to v letní pauze je. Měli jsme silné soupeře, přesto si myslím, že jsme to po herní stránce a týmovém výkonu i přes tři porážky s těžkými soupeři zvládli,“ uvedl zkušený trenér v hodnocení přípravy pro klubový facebook Slavoje.

Osmnáct vstřelených gólů mě trošku děsí, pousmál se vejprnický kouč po generálce

Koloveč na úvod zdolala Svatobor Hrádek 3:2, ale pak prohrála se Švihovem (1:5), TJ Přeštice (0:4) a v generálce s divizními Klatovy (1:6). „Chybí nám na hrotu David Tumpach, který je zraněný a jeho post ještě stále řešíme,“ přiznává Steinbrücker, ale pak zase naladil na pozitivní notu. „Zvládli jsme dobrou letní přípravu, posily se zapracovávají, vidím v nich velký přínos pro áčko i béčko (I. B třída). V přípravě nevidím žádnou negativní věc, protože se nám nikdo dlouhodobě nezranil,“ doplnil šestačtyřicetiletý kormidelník Kolovče.

Slavoj Koloveč začíná nový ročník I. A třídy už v sobotu (od 14.00) domácí konfrontací se Staňkovem, který v minulé sezoně sestoupil z přeboru. „Chtěl bych pozvat všechny naše fanoušky na první zápas proti FK Staňkov. Čeká nás silný soupeř, který ještě v posledních dnech posiluje z Robstavu Přeštice, takže jim do týmu přijde určitě nějaká kvalita,“ přemítá Martin Steinbrücker. „Od našich fanoušků čekám, aby nás v zápase podpořili jako vždycky, ceníme si toho a my se budeme snažit o to, abychom zápas zvládli a zvítězili,“ dodal.

Holýšov v generálce vyhrál, ale neoslnil. Dejmek: S výkonem nemůžu být spokojený