Mluví se o postupu do I. A třídy?

Kdybych řekl, že nechceme výš, tak bych kecal. Ale radši o tom nechceme moc mluvit, protože pak to dopadá špatně. Uvidíme, jak na tom budeme po podzimu. Víme, kde nás tlačí bota, potřebovali bychom stopera. Zatím se nám nepovedlo ho přivést, ale pokusíme se o to v zimní přestávce.

Vy jste vstřelil pět gólů ve čtyřech zápasech a v Plané hattrick. To musíte být spokojený, ne?

No (smích). Letos mi bude 42 let, takže jsem už chtěl končit, ale přemluvil mě trenér, abych to nevzdával. Chtěl, abychom my starší jako Jindra Bittengl, Leoš Kruml a já pokračovali, hráli alespoň 10-15 minut, ale nakonec jsem na hřišti více než běžně.

Tým má průměr více než pět vstřelených gólů za zápas. To je hodně slušné, souhlasíte?

Do ofenzivy máme až nadstandardní mužstvo na I. B třídu. Ale jak říkám, tlačí nás bota vzadu. V žádném případě ovšem neříkám, že kluci hrají špatně. Pět inkasovaných branek ve čtyřech zápasech je slušné, ale do budoucna bychom chtěli sehnat do obrany někoho mladšího.

Jaký je rozdíl mezi soupeři v I. B třídě a v okresním přeboru?

V okrese mají týmy dva tři hráče, kteří vyčnívají. V I. B třídě jich je víc, protože v ní hrají fotbalisté se zkušenostmi z krajského přeboru a divize.

Jak stíháte manažerské povinnosti s hráčskými?

Někdy toho mám až dost, ale fotbal mám jako takovou relaxaci, protože při něm vypnu, odreaguji se od všeho, nabíjí mě. Je to něco jiného než přemýšlet kde co sehnat.