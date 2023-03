„V mládí jsem hrála šest let závodně házenou. Jako náctiletá jsem se díky klukům stala sportovní fanynkou. Začalo to hokejem, ale více kamarádů hrálo fotbal, takže přesun na zelené trávníky a u těch jsem už zůstala. Myslím, že tehdy začala i moje záliba ve statistikách a vedení sportovních tabulek,“ popsala Helena Fabiánová svůj vztah ke sportu, ale hlavně k fotbalu.

V čem spočívá vaše práce sekretářky oddílu?

Převážně v administrativěa organizaci.

Kolik hodin věnujete této práci?

Je to hodně individuální. Mám ráda vše pod kontrolou, takže vše musí klapnout a být připraveno pro hladký průběh sezony. Nejvíc práce mám většinou v přípravách v létě a v zimě. Jak začne sezona, je to spíše o tom být neustále na telefonu, a pokud nastane nějaký problém, umět ho co nejrychleji vyřešit.

Jak jste se k této práci dostala a jaké důvody vás přiměly tuto funkci přijmout?

Fotbalového sekretáře dělám již jedenáctým rokem. Mám tři syny a všichni hrají fotbal od malička. Na hřišti jsme trávili veškerý volný čas. Byla jsem vždy po ruce pomáhat trenérům, později i funkcionářům. Organizace a administrativa okolo fotbalu mě hodně baví a kupodivu chlapy zase pro změnu vůbec. Bylo jen otázkou času, kdy to na mě všechno přehodí. (úsměv)

Ve kterých oddílech jste působila jako funkcionářka?TJ Sokol Štěnovice, TJ Přeštice, SK SENCO Doubravka.

Jaká je spolupráce se samými muži?

Mám teď kolem sebe super parťáky, takže skvělá.

Jste v častém kontaktu s fotbalisty Dobřan a co většinou řešíte?

S hráči se vidím pravidelně. Kromě sekretáře dělám i pořadatele, fotografa, zpracovávám fotoreportáže a výsledkový servis na sociálních sítích. Takže jsem na hřišti každý víkend. Hráčů by se starosti okolo fotbalu měly týkat co nejméně, ti se mají soustředit na utkání. Takže jsem ráda, když nejzávažnějším řešením s hráči je, že mají z utkání málo fotek. (úsměv)

Působíte i v jiných strukturách fotbalu?

Ano, jsem místopředseda OFS Plzeň-jih a zároveň zde působím i jako předseda komise mládeže.

Jaké je vaše civilní zaměstnání, pokud nejste sekretářkou oddílu na plný úvazek?

Moc ráda bych se věnovala jen fotbalu, bohužel vás to neuživí. Jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná, pozn. aut.) si mohu čas fotbalu přizpůsobit a dělat to, co mě opravdu baví.

