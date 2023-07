Velká škola, zvlášť ve druhém poločase. Ale také naděje k lepším zítřkům, protože v prvním dějství proti diviznímu SK Klatovy 1898 rozhodně nehráli druhé housle. I přesto ale fotbalisté Holýšova schytali v sobotním utkání přípravy na nový ročník krajského přeboru pořádný příděl.

Fotbalisté Holýšova (modří), archivní snímek. | Foto: DENÍK/Filip Nekola

Favoritovi z Klatov na neutrální půdě v Mochtíně podlehli vysoko 1:8. „První poločas byl z naší strany velmi dobrý, možná i víc než to. Do 43. minuty jsme drželi bezbrankový stav, soupeře do ničeho nepustili, sami naopak jednou trefili břevno. V závěru poločasu jsme ale dvakrát inkasovali. Nejprve jsme nepohlídali standardní situaci a Martina Jandu, poté nás potrestal František Holík po chybě v rozehrávce," popisoval holýšovský trenér Milan Dejmek obraz hry v první půli sobotního přátelského utkání s účastníkem FORTUNA divize A.

Klatovy si v další přípravě zastřílely. Spěváček: Výsledek je výborný, ale...

„Ve druhé půli jsme během 13 minut po chybách dostali tři branky a bylo po zápase. Navíc se nám zranili tři hráči, což byla komplikace i s ohledem na to, že jsme k utkání přijeli pouze ve dvanácti letech," posteskl si kouč Holýšova a prozradil, že do hry tak v této nouzové situaci musel i jeho asistent.

„Pak už jsme odešli i fyzicky a nakonec prohráli jednoznačně 1:8," doplnil k zápasu. Milan Dejmek se ale z vysoké porážky s týmem z vyšší soutěže nijak zvlášť nehroutí. „Konečný výsledek vypadá strašidelně, ale my se musíme odrazit od těch 43 minut, které byly z naší strany velmi dobré," připomněl.

Další utkání hrají fotbalisté Holýšova už ve čtvrtek od 18 hodin proti SK Krchleby 1921 (na hřišti soupeře) a generálku obstará v neděli 30. července souboj s béčkem Mariánských Lázní. Tento duel se hraje v Trstěnicích.

