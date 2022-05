Mochtín dostal v Bělé naloženo. Celé se nám to rozpadá, lamentuje Dolejš

V tabulce je družina trenéra Jiří Dolejše na sedmém místě, ale náskok na dvanácté Luby je už pouze šestibodový. A to v sobotu jede Mochtín na půdu Tachova, kde nebude favoritem. „Poslední dobou se nám to celé rozpadá,“ poukazuje trenér Jiří Dolejš na absenci několika hráčů. „Hrát teď musí i kluci z béčka,“ vysvětluje mochtínský lodivod svízelnou situaci.

Zdroj: Jindřich Schovanec

Pak hodnotil samotný duel, který se jeho týmu příliš nepovedl. „Dopadlo to špatně. Opět jsme měli laxní začátek, po obdrženém gólu na 2:0 jsme se ale zlepšili a do poločasu snížili. Pak nám to tam ale napadalo, domácí byli velmi produktivní,“ uznal kouč Mochtína a už vyhlíží sobotní souboj 24. kola na půdě druhého Tachova. „Uvidíme, v jaké sestavě do Tachova pojedeme, ale je jasné, že tam můžeme jen překvapit,“ krčí rameny.

START Bělá n/R - TJ Sokol Mochtín 6:2

Poločas: 2:1. Branky: 4., 25. a 56. Cingroš, 59. a 71. Malý, 51. Šinál – 44. Šafránek, 80. Smolík. Rozhodčí: Říha – Havránek, Kříž. ŽK: 2:2 (35. Šinál, 79. Tomášek – 77. Čeleda, 85. Kapusta). Diváci: 68. START Bělá nad Radbuzou: T. Jarina – Šinál, Blacký, Malý, P. Jarina, Hofmeister, Tomášek, Frank, Horák, Cingroš (65. R. Černý), Iščenko. Trenér: Marin Marinov. TJ Sokol Mochtín: Blahník – Dolejš, Blažek, Bejvl, Žiak, Čeleda, Smolík, Šafránek, Strejc, Kapusta, J. Pretzelmayer (68. M. Prokop). Trenér: Jiří Dolejš.

