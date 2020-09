„Jsme moc zklamaní, protože v Nepomuku jsme odehráli výborné utkání. Soupeře jsme drželi na jeho polovině, vypracovali si možná deset dvanáct velkých šancí, ale bohužel…,“ smutnil kouč meclovských fotbalistů.

Podobný názor na utkání měl i nepomucký kouč Josef Viktora. „Před zápasem jsme měli problémy se sestavou. V průběhu hry se nám navíc zranili další dva hráči, ale na to se nechceme vymlouvat. Sice jsme vedli už 2:0, ale Meclov si u nás nezasloužil prohrát. Především ve druhém poločase byl totiž lepší a spravedlivě vyrovnal. Penalty jsou už vždycky loterie,“ hodnotil duel Viktora.

V táboře meclovských fotbalistů sice panuje zklamání, ale trenéra těšilo alespoň to, že to hráči nezabalili a bojovali až do konce. A to doslova. Havlíček totiž zápas poslal do penalt v první minutě nastavení. „Za to bych chtěl klukům určitě poděkovat, v sobotu z nich bylo cítit, že chtějí vyhrát,“ upozornil Vogeltanz.

Meclov tak v sezoně získal první důležitý bod. „Ale je to málo, čekali jsme víc. Měli jsme celkem dobrou přípravu, asi jsme trošku lítali v oblacích,“ pokračoval.

Nyní meclovské borce čeká domácí zápas s Chotíkovem, který o víkendu porazil Bolevec vysoko 5:1. „Přijede k nám hodně silný soupeř, který je na tom dobře po organizační i kombinační stránce. Vede to tam Petr Kučera a jeho rukopis je na hře týmu znát. My ale hrajeme doma a už vážně potřebujeme tři body. Dáme do toho všechno,“ slibuje kouč.