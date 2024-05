Zápas 24. kola fotbalové I. B třídy skupiny A mezi domácí Stráží a Kdyní nabídl jednoznačnou výhru hostů 8:0. Na očekávaný minisouboj dvou nejlepších střelců soutěže však nedošlo, protože Daniel Černý ze Stráže nenastoupil. Josef Mašek ze Kdyně, který se do té doby dělil o první místo v tabulce kanonýrů právě s Černým, vstřelil šest branek a se sedmadvaceti góly se osamostatnil na čele statistiky.

Josef Mašek (vlevo). | Foto: Jiří Pojar

Čtyřiadvacetiletý fotbalista byl už na podzim 2023 vybrán jako kanonýr Deníku.

Josef Mašek s fotbalem začínal v Kasejovicích, odkud přestoupil na devět let do Viktorie Plzeň, poté strávil rok v týmu Petřína Plzeň, následovaly čtyři roky v Horní Bříze a před rokem přestoupil do Kdyně.

"Sem mě přivedli kamarádi, s nimiž se znám z intru na střední škole. A taky už mě asi nebavilo hrát vyšší soutěž a časté tréninky. Tak jsem přestoupil za klukama do Kdyně," vysvětlil v září loňského roku Mašek své rozhodnutí odejít v té době z divizní Horní Břízy.

I. B TŘÍDA: Chodov přehrál Mrákov, béčko Slavoje zdolalo Stod. Co Postřekov?

Nevylučoval však ambice zahrát si vyšší soutěž než je I. B třída. "Chceme postoupit výš. Momentálně jsem spokojený tam, kde jsem. Ale nikdy neříkám, že ne, protože nevím, co se bude dít za rok nebo dva roky," uvedl nejlepší střelec Kdyně i I. B třídy skupiny A.

Postup do vyšší soutěže se Maškovi může povést s Kdyní, která vede tabulku I. B třídy sk. A. Minulou sezonu skončila sedmá. Ale tým z Domažlicka posílil, když v průběhu jara přišel právě Josef Mašek a v létě dorazil Michael Džugan z Tlumačova.