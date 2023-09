S fotbalem začínal v Kasejovicích, odkud přestoupil na devět let do Viktorie Plzeň, poté strávil rok v týmu Petřína Plzeň, následovaly čtyři roky v Horní Bříze a před půl rokem přestoupil do Kdyně.

"Sem mě přivedli kamarádi, s nimiž se znám z intru na střední škole. A taky už mě asi nebavilo hrát vyšší soutěž a časté tréninky. Tak jsem přestoupil za klukama do Kdyně," vysvětlil Mašek své rozhodnutí odejít v té době z divizní Horní Břízy.

Tlumačov chřadne i v nižší soutěži. Nezvládáme to, hrajeme o záchranu, ví Čadek

Nevylučuje však ambice zahrát si vyšší soutěž než je I. B třída. "Chceme postoupit výš. Momentálně jsem spokojený tam, kde jsem. Ale nikdy neříkám, že ne, protože nevím, co se bude dít za rok nebo dva roky," uvedl nejlepší střelec Kdyně.

Postup do vyšší soutěže se Maškovi může povést s Kdyní, která vede tabulku I. B třídy sk. A. Minulou sezonu skončila sedmá. Ale tým z Domažlicka posílil, když v průběhu jara přišel právě Josef Mašek a v létě dorazil Michael Džugan z Tlumačova.