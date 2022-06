S jedenácti vstřelenými brankami je spokojený. "Na to, jaký máme mladý tým, tak je to dobré. Většinu gólů jsem dal pravou nohou," řekl odchovanec chodovského fotbalu, který hrál chvíli za mládež v Meclově.

Ve statistice má i červenou kartu za oplácení. "Protihráč zajel do mého nejlepšího kamaráda, tak já jsem do něj také zajel. Oba jsme šli ven," vysvětlil Holar.

V kádru Chodova jsou i jeho dva bratranci - kapitán týmu Martin a Lukáš Holarové. "Jsou to bráchové a hrají spolu v obraně," uvedl Patrik Holar.

Tuto sezonu Chodov zakončil na devátém místě tabulky I. B třídy skupiny A. "Minulou sezonu jsme měli asi jen pět bodů a rok předtím pouze jeden, ale kvůli covidu byly sezony zrušeny. Takže tento ročník je úspěch a musíme být spokojení," potěšilo dvacetiletého fotbalistu.

"Za pár let, možná za dva roky, bychom chtěli zkusit I. A třídu," přeje si Holar.

Právě jeho góly by k postupu do vyšší soutěže měly Chodovu pomoct. "Ale já se za kanonýra nepovažuju. Začínal jsem v útoku, ale byl jsem i v bráně. Myslím si, že mi to i docela šlo. Měl jsem start za áčko jako brankář, ale opět jsem se vrátil do útoku, protože v bráně to byla moc velká zodpovědnost. Chytal jsem asi tři roky, ale když by byla nouze, šel bych do toho znovu," prohlásil Patrik Holar.