„Myslím si, že to nejhorší už mám za sebou. Mrzí mě to ale, protože v osmnácti jsem dostal příležitost zahrát si třetí ligu v Domažlicích, ale ve dvaceti letech mě přepálí nějaký magor,“ uzavřel Vojtěch Fořt.

Dočkal se alespoň omluvy? „Nýrsko jako klub se vůbec neomluvilo. Naopak oslavovalo výhru na svém facebooku, což mi přišlo trochu trapné. Jiří Brabec mi napsal takovou povrchní odpověď, kterou jsem nebral vážně, a asi ji do budoucna nebudu brát vážně,“ odpověděl obránce Tlumačova.

Podle zdroje Deníku by se faulem Brabce mohli zabývat i právníci. „K tomu nebudu nic říkat, protože se to bude teprve řešit,“ nepotvrdil, ale ani nevyvrátil tuto informaci Vojtěch Fořt.

Rozhodčí Radek Schveinert vytáhl červenou kartu a Brabce vyloučil. Vojtěch Fořt musel kvůli zranění střídat. Nýrský fotbalista dostal osmizápasový trest. „Podle mě to byl likvidační zákrok, i když mně asi nechtěl zlomit nohu. Balon už jsem ale odehrál, takže soupeř musel vědět, že balon nemůže hrát. Neměl sebemenší šanci hrát balon,“ řekl Vojtěch Fořt.

Dvacetiletý obránce Tlumačova přestoupil před touto sezonou z Domažlic do Tlumačova. Začínal v Mrákově a ve Kdyni, ale od mladších žáků působil v Domažlicích. „Můj odchod z Jiskry byl hlavně spojen s časovou náročností vysoké školy. Kvůli tomu jsem hledal jiný tým a ozval se Tlumačov. Nabídl mi hodně herního času, a navíc tu působil i můj otec,“ vysvětlil Fořt.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.