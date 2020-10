„Asi nejtěžší podzimní zápas. Lhota na svém menším hřišti hrát umí a trápila nás. My jsme nepodali herně optimální výkon, ale všichni kluci na hřišti nechali maximum a toho si vážím. Mrzí mě, že nám teď fotbal stopli, zvlášť, když máme takovou fazónu, ale s tím asi nic neuděláme,“ mrzí trenéra Jiskry B Pavla Javorského.

Poločas: 0:1. Branky: 37. V. Černý, 88. Javorský. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 2:1. ČK: 85. Petr Nykles (trenér – Sokol Lhota), Lukáš Böhm (zdravotník – Sokol Lhota). Diváci: Hráno bez diváků.

Lhota: J. Rojík – Záhrobský (46. P. Nový), Horník, Suda, Kohout, Kotrnoch, Varga, Eliášek, Matas (66. Šindelka), Švehla, Fikerle (83. Sulek). Trenér: Petr Nykles.

Domažlice B: Červený – Bláha (46. Peroutka), T. Korelus, Hojda, Lešek, Souček (46. Kalný), Vlček, V. Černý, Hoang (74. Soupír), Lucák, Javorský (89. Růžek). Trenér: Pavel Javorský.

Rapid Plzeň – Zruč 3:2

„Podali jsme velice slušný výkon a vyhráli zaslouženě. Šedesát minut jsme byli na hřišti lepším týmem, ale pak jsme si to zbytečně zkomplikovali. Každopádně jsem rád, že jsme doma uspěli za tři body. Když k tomu připočtu vítěznou dohrávku z minulé středy proti Nepomuku, získali jsme za jeden týden šest bodů a s tím mohu být spokojený,“ lebedil si trenér Rapidu Plzeň Pavel Šimsa.

Poločas: 2:0. Branky: 16., 30. a 62. T. Roubal – 70. Mošna, 74. A. Král. Rozhodčí: Šlajs. ŽK: 0:0. Diváci: Hráno bez diváků.

Rapid Plzeň: J. Liška – Tarhaj, Kořenek, J. Šindelář, J. Kadlec (86. Filipčík), Klekner, Čupalka, Harmady, T. Roubal (71. Milota), P. Korelus (65. Salvét), Levina (71. Maur). Trenér: Pavel Šimsa.

Zruč: Strejc – Pavel, A. Král, Mošna, Kubeš (60. F. Korelus), Frýbert (46. Kučera), Fryček (82. O. Mašek), Pechman, Lang, D. Král (60. Šulan), Hakr (82. Polák). Trenér: Jaroslav Urbánek.

Bolevec – Černice 1:2

„Zaspali jsme začátek zápasu a pustili soupeře do vedení. Proti Bolevci není vůbec jednoduché výsledek otáčet, ale naštěstí se nám to povedlo. Výkon nebyl ideální, ale podle mě se jednalo o zaslouženou výhru, neboť jsme byli ve druhém poločase aktivnějším týmem. Před pauzou důležité body,“ říkal kouč Černic Petr Kural.

Utkání zhodnotil také trenér Bolevce Michal Bublík. „V první půli jsme byli lepším týmem my a je škoda, že jsme nedali alespoň druhý gól. Plány nám ve druhém poločase nalomilo zranění hráče a vyloučení. Soupeř nás ve druhém dějství zatlačil a v závěru se štěstím skóre otočil. Mrzí mě to moc, mohli jsme mít minimálně bod. Černicím gratuluji k výhře,“ uvedl zklamaný Bublík.

Poločas: 1:1. Branky: 6. J. Pelnář – 25. Pechek, 90. M. Müller. Rozhodčí: Jakš. ŽK: 3:0. ČK: 73. Vísner (Bolevec). Diváci: Hráno bez diváků. Hřiště: Vochov.

Bolevec: Körner – Humpál, Bublík, Loula (46. Šplíchal), M. Pelnář, J. Pelnář, Toman, Zítek, Šnaider, Winkelhöfer, Vísner. Trenér: Michal Bublík.

Černice: Daněk – Pinc, Mlnařík, Vít, Fürbacher, Hohlberger (80. Švejda), J. Müller (77. Mastný), P. Eger (85. M. Müller), Pechek, Hrach (85. E. Eger), Peterka (85. Bouzek). Trenér: Petr Kural.

Tlumačov – Stříbro 5:2

Hostující Baník sice po prvním poločase vedl na Chodsku těsně 2:1, ale Tlumačov čtyřmi góly v rozmezí 59. a 70. minuty duel otočil. Mimochodem, fotbalisté Baníku Stříbro tak venku stále čekají na první bod.

„Dali jsme brzy první gól, ale ten nás paradoxně uspokojil a hosté zápas do poločasu otočili. Ve druhé půli jsme ale přidali a dali čtyři góly v rychlém sledu. Po dlouhé době jsme dokázali proměnit šance, které jsme si vypracovali. I tak to ale byl boj až do konce zápasu, protože Baník byl pořád velice nebezpečný,“ uznal trenér Tlumačova Pavel Čadek.

Poločas: 1:2. Branky: 59. a 70. Džugan, 4. T. Šindelář, 63. Wolf, 69. Kobes – 17. Vejvoda, 44. Bůžek. Rozhodčí: Bureš. ŽK: 3:2. Diváci: Hráno bez diváků.

Tlumačov: Touš – Leitl, J. Korelus, Žák, Wolf (69. Pfeifer), T. Šindelář (77. R. Šindelář), Minařík, Copák (67. Kobes), Fořt, Džugan, Malík. Trenér: Pavel Čadek.

Stříbro: Dolejš – Hřebík, Korynta, Demjan, Lanfranchi (89. Pauch), Pospíchal, Kasl (90. Kaprhál), Vejvoda, Bůžek, Vyšín, Stehlík (82. Hruška). Trenér: Milan Tůma.

Vejprnice – Nepomuk 2:0

„Bojovný zápas, upracované vítězství. Měli jsme šance na to, abychom utkání rozhodli dříve, ale to se nestalo. Soupeř kousal z nakopávaných míčů, dvakrát trefil tyč. Jsem moc rád, že jsme zápas dovedli do vítězného konce, lehké to nebylo,“ oddechl si trenér Vejprnic Jiří Šámal.

Poločas: 1:0. Branky: 12. Kramer, 56. A. Heller. Rozhodčí: Pena. ŽK: 3:2. Diváci: Hráno bez diváků.

Vejprnice: Vavrík – O. Černý, Rada, Bayer (73. Kolář), J. Král (86. Gesl), Kramer, Kotva, R. Křen, Svoboda (73. Baxa), Puhlovský, A. Heller (62. Heindl). Trenér: Jiří Šámal.

Nepomuk: M. Baroch – Ticháček (72. R. Rous), Voráček, Šafanda, Kozák, Vosyka, Michal Baran, J. Kalabza, M. Kašpar, Šmíd (72. Váňa), A. Viktora (46. J. Nový). Trenér: Josef Viktora.

Meclov – Staňkov 3:2

Fotbalisté Meclova porazili v neděli doma v Třebnicích okresního rivala ze Staňkova 3:2 a slaví páté vítězství v řadě. Dvě branky v dresu souboru meclovského trenéra Jiřího Vogeltanze vstřelil útočník Jan Havlíček, který se v probíhající sezoně trefil už jedenáctkrát.

„Začali jsme dobře, dali dva relativně rychlé góly a asi trošku lítali v oblacích. Hosté mají v kádru šikovné a běhavé kluky, kteří nám nedali nic zadarmo. Vyrovnali a začínalo se znovu od nuly. Až díky střídání jsme se v posledních patnácti minutách dostali zpátky do hry a vstřelili třetí a rozhodující branku. Celkově to bylo velmi těžké utkání,“ sdělil po zápase hlavní trenér Meclova Jiří Vogeltanz.

Poločas: 2:1. Branky: 23. a 80. Havlíček, 3. Němec – 29. Voves, 53. Rusnak. Rozhodčí: Picek. ŽK: 1:1. Diváci: Hráno bez diváků. Hřiště: Třebnice.

Meclov: Chrž – Klíma, Kafka, Pačesný, Hartl, Čižikov, Suchý (75. Kopperberg), Levchenko, Obdržálek (68. Chromý), Havlíček, Němec. Trenér: Jiří Vogeltanz.

Staňkov: Škampa – F. Dolejš, Hrdina, Pitipáč, Váchal, Voves, Rusnak, Bozděch, Záhoř, Drudík, M. Liška (72. Pergl). Trenér: Milan Kucharič.

Nýrsko – Horní Bříza ODLOŽENO, Holýšov – Chotíkov ODLOŽENO.

OSTATNÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE

I. A třída, 8. kolo: Svatobor Hrádek – Mochtín 1:1 (3:1 na penalty, 1:1, 40. Skála – 39. Smolík), Košutka Plzeň – Petřín Plzeň B 0:5 (0:1, 7. Krystl, 56. Škarda, 57. J. Vodrážka, 64. Provod, 79. Kotěšovec), Žákava – Svéradice 3:1 (3:0, 19. Mencl, 30. Aubrecht, 42. Boukal – 80. Netušil), Radnice – Bělá nad Radbuzou 6:1 (4:0, 40. a 42. P. Aubrecht, 38. Poláček, 45. Svoboda, 46. Brož, 57. L. Aubrecht – 70. Malý), Sušice – Luby 1:3 (0:1, 56. Skrbek – 16. Koželuh, 66. Cole, 87. Jirotka), Žichovice – Žihle 4:2 (2:2, 10. Motl, 11. Butnaru, 66. P. Čadek, 88. Krejčí – 18. Masopust, 32. Šafář), Rokycany B – Kralovice odloženo.

I. B třída, skupina A, 8. kolo: Chodová Planá – Nečtiny 6:2 (3:1, 36., 61. a 67. Chval, 1. Táborek, 31. Ovčačík, 69. Soukup – 39. Polívka, 81. Socha), Klenčí – Úněšov 2:1 (1:0, 42. Hromník, 72. Rabada vlastní – 77. Paulfranz), Planá – Krchleby 4:2 (2:0, 3:0, 11. a 34. Kloužek, 22. Mikota, 60. Švarcbek z penalty – 48. Hamerník, 85. Gabriel), Tachov – Dlouhý Újezd 7:1 (4:1, 11., 36. a 68. z penalty Bulaiev, 16., 40. z penalty a 59. Hudec, 80. Gaytanov – 45. Umanskyi vlastní), Chodov – Postřekov 2:4 (0:1, 68. Lorenz, 82. Janek – 24. Závodný, 59. Cibotaru, 67. Tumpach, 75. Dufek), Horšovský Týn – Kdyně 2:3 (1:2, 15. Steiner, 80. Doležal – 4. Linkeš, 7. Říha, 50. Gondek), Mrákov – Chodský Újezd 2:1 (1:0, 36. Nguyen, 67. Krch – 81. Pikl).

I. B třída, skupina B, 8. kolo: Křimice – Horažďovice 5:2 (3:2, 7., 22. a 60. Kuneš, 30. Koutek, 89. Dolák – 8. a 11. Boček), Dobřany – Přeštice B 1:0 (0:0, 89. Trdlička), Štěnovice – Blovice 2:1 (0:0, 79. Zuna, 86. Týml – 81. Heřman), Kasejovice – Vrhaveč 1:3 (0:2, 88. Kopřiva – 6. Mašek vlastní, 8. Votípka, 53. Kozák), Pačejov – Bolešiny 2:3 (1:1, 26. Šmrha, 82. Štěpán – 38. a 58. Zahálka, 69. Stupka), Chanovice – Klatovy B odloženo, Chotěšov – Chlumčany odloženo.

I. B třída, skupina C, 8. kolo: Město Touškov – Mýto B 4:4 (5:4 na penalty, 2:0, 10. a 66. Bouzek, 42. a 90+1. Hauer (obě z penalty) – 53., 67. z penalty a 86. Hatina, 63. Melka), Raková – Příkosice 4:2 (2:2, 20. a 70. Procházka, 44. Mrvka, 67. Běle – 5. a 30. Krajdl), Kozolupy – Slovan Plzeň 3:0 (2:0, 5. a 28. Tichý, 80. Sláma), Malesice – Třemošná 4:1 (1:1, 44. a 55. Svoboda, 67. Otýs, 82. Hora – 33. Dobrý), Smíchov Plzeň – Vejprnice B 4:1 (2:1, 6. J. Černý, 40. Tobrman, 57. Zikmund, 73. Balvín – 39. Havlas), Zbiroh – Dýšina 4:2 (2:0, 41. a 77. Rada, 4. Brož, 80. Urx – 50. Bezdička, 52. Kubín), Plasy – Volduchy odloženo.