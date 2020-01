Fotbalovou terminologií řečeno, první poločas jim vyšel podle plánu! Když chce tým hrát v absolutní špičce příslušné soutěže, nemůže si přát nic lepšího než být úplně nejvýše – v čele tabulky.

Domažlická Benfika, což je přezdívka B-týmu třetiligové Jiskry, to splnila v podzimní části krajského přeboru na výbornou.

V nejvyšší soutěži Plzeňského kraje se po první polovině vyhřívá na vrcholu, když z patnácti podzimních utkání dvanáctkrát vyhrála za tři body, jednou v Holýšově až po penaltách, jednou na hřišti Horní Břízy na penalty prohrála a zdolat během devadesáti minut ji dokázali pouze dva soupeři – plzeňský Sokol Lhota 1:0 a Start Tlumačov 3:1.

Tabulka krajského přeboru sezony 2019/20 po podzimní části:

1. TJ Jiskra Domažlice B⋌ 15 11 1 1 2 41:16 36

2. TJ Sokol Plzeň-Lhota⋌ 15 9 2 2 2 26:12 33

3. SK Horní Bříza⋌ 15 8 4 0 3 30:14 32

4. TJ Baník Stříbro⋌ 15 9 1 2 3 44:20 31

5. TJ Zruč⋌ 15 10 0 0 5 36:18 30

6. FK Okula Nýrsko⋌ 15 8 1 2 4 35:23 28

7. TJ Sokol Plzeň-Černice⋌ 15 9 0 0 6 37:29 27

8. FC Chotíkov 1932⋌ 15 5 4 0 6 20:24 23

9. TJ Start Tlumačov⋌ 15 6 1 1 7 25:26 21

10. TJ Holýšov⋌ 15 4 1 4 6 19:26 18

11. SK Slavia Vejprnice⋌ 15 4 0 5 6 19:21 17

12. FK Nepomuk⋌ 15 4 2 1 8 26:39 17

13. SK Rapid Plzeň⋌ 15 4 1 2 8 21:28 16

14. TJ ZD Meclov⋌ 15 3 3 0 9 30:42 15

15. SSC Plzeň-Bolevec⋌ 15 3 0 2 10 22:44 11

16. FK Staňkov⋌ 15 1 1 0 13 41:16 5

VRACÍ SE LUCÁK

Dnes se poprvé v novém roce sejdou fotbalisté Benfiky na tréninku při zahájení zimní přípravy.

Už u toho ale nebude Karel Šmejkal, který se po několika letech rozhodl vrátit do SK Klatovy 1898. V dresu aktuálně třináctého týmu divizní skupiny A totiž už hrál v roce 2014, kdy klub zpod Černé věže působil o patro níže.

„Na jeho odchod jsme však zareagovali neméně zvučným jménem. Do modrobílého dresu se po ročním působení v Okule Nýrsko vrací záložník Milan Lucák,“ uvedl tiskový mluvčí domažlického klubu Jiří Pojar.

,,Už se mi nechtělo dojíždět až do Nýrska, stíhal jsem to z práce vždy jen tak tak. Byl jsem doma třeba jen deset minut a zase odjel. Potěšil mě zájem trenéra a chci ve staronovém dresu co nejvíce vyhrávat,“ byla po domluveném transferu první slova dvaadvacetileté ofenzivní posily Milana Lucáka.

KVALITNÍ PŘÍPRAVA

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Tak zní známé české přísloví a mladý dvaatřicetiletý kouč rezervy Jiskry Pavel Javorský si je toho vědom. Svým svěřencům však nebude ordinovat tréninkové dávky s funkcionářským odstupem, neboť se jich sám zúčastní i nadále v pozici hrajícího lodivoda.

„Prvních čtrnáct dní přípravy budeme hlavně nabírat sílu a fyzičku. Potom už zapojíme herní věci. Využívat budeme i posilovnu ve východní tribuně stadionu Na Střelnici,“ prozradil svůj recept úspěšný trenér.

Prvním přípravným soupeřem bude v sobotu 18. ledna na umělé trávě v Domažlicích nováček I.A třídy Start Bělá nad Radbuzou.

„A hned další víkend absolvují hráči už tradiční soustředění na Prantech u Všerub,“ dodal P.R. manažer Pojar.

Vrcholem přípravných utkání (jejich přehled uvádíme ve fotogalerii tohoto článku – pozn. aut.) bude pro béčko Jiskry měření sil s divizními hráči SK Klatovy.

SPOKOJENÝ KOUČ

Když je s umístěním spokojené vedení klubu, je logicky spokojený i trenér mužstva. ,,Ano, v zápasech už začínám být spokojenější. Hráči už pochopili, co od nich chci a v některých utkáních už to bylo dobře vidět,“ liboval si Pavel Javorský.

Skromně nezmiňuje, že jako třešničku na dort ke zlepšenému ofenzivnímu hernímu pojetí týmu sám přidal třináct vstřelených gólů a stal se podzimním střeleckým králem soutěže!

„Vím, že trenér Javorský řadí mezi nejpovedenější podzimní utkání duel v Černicích, kde jsme vyhráli 2:1, a domácí zápas s Nýrskem s výhrou 3:2. Naopak se mu hrubě nelíbila porážka v derby s Tlumačovem 1:3. To tehdy Benfice vůbec nesedlo už od začátku utkání a hráči na to nedokázali vůbec zareagovat,“ připomněl Pojar.

A Pavel Javorský to ještě rozvedl. ,,Nejvíce nás trápí zápasy, kde nemůžeme hrát svoji rychlou kombinační hru. Na sílu se v přípravě hodně zaměříme, to musíme zlepšit. To samé v osobních soubojích, ve kterých jsme často propadali, když nám to soupeř nedovolil, ať už svojí kvalitou nebo stylem hry jako právě v Tlumačově. Na to jsme pak špatně reagovali,“

POHÁR PKFS

Vloni Benfika vypadla v prvním kole poháru PKFS na penalty se Sokolem Mrákov. Letos je díky prvnímu místu v kraji automaticky nasazena do druhého kola, kde jí čeká vítěz duelu Mrákova s Luby.

,,V poháru žádné cíle nemám, ale odjakživa každý zápas chci vyhrát. Příležitost dostanou mladí hráči. Jestli narazíme na Mrákov, budu rád, protože je to podle mne nejkvalitnější tým z okresu mimo mužstev z krajského přeboru a I.A třídy. Byl by to určitě kvalitní zápas,“ přál si kouč Benfiky.

KRAJŠTÍ FAVORITÉ

Čelo tabulky krajského přeboru je podle slov trenéra Javorského nejen výsledkově, ale i herně velice vyrovnané. „Když nebudu mluvit o nás, tak z pětice Nýrsko, Lhota, Stříbro, Horní Bříza a Zruč může být na úplné špičce kdokoliv. Nýrsko má ale teď nějaké zraněné hráče a nemá moc široký kádr, tak bude zajímavé, jak se s tím vyrovná. Naopak Stříbro má kádr široký a celkem i kvalitní a prezentuje se výbornou hrou. Největším herním překvapením je pro mne Horní Bříza. Lhota zase malým počtem obdržených gólů. Zruč měla na konci nejlepší formu a dotáhla se na čelo, takže určitě také promluví do boje o přední příčky,“ popsal Javorský zřejmě největší soupeře svého týmu v jarní části.